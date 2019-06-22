22 июня 2019, 13:53
Нагорный Карабах насчитал свыше 190 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю
Вооруженные силы Азербайджана при обстрелах на линии соприкосновения с 16 по 22 июня использовали минометы и гранатометы, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", сегодня Азербайджан обвинил Армению в 20 обстрелах за сутки, а 21 июня - в 21 нарушении режима перемирия и использовании гранатометов. Минобороны Нагорного Карабаха 21 июня заявило, что "это дезинформация" и "в течение нескольких последних дней Армия обороны не произвела ни одного выстрела".
"В период с 16 по 22 июня азербайджанская сторона более 190 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана. Было произведено порядка 2000 выстрелов из оружия различного калибра в направлении армянских позиций", - говорится в распространенном сегодня пресс-службой Минобороны Нагорного Карабаха сообщении, перевод которого сделала корреспондент "Кавказского узла".
Оборонное ведомство отметило, что Нагорный Карабах "придерживается договора по сохранению режима прекращения огня".
После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако объявленный режим перемирия не остановил противостояния сторон, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся каждый день, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" публикует новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"