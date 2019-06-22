Нагорный Карабах насчитал свыше 190 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю

22 июня 2019, 13:53

Вооруженные силы Азербайджана при обстрелах на линии соприкосновения с 16 по 22 июня использовали минометы и гранатометы, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Азербайджан обвинил Армению в 20 обстрелах за сутки, а 21 июня - в 21 нарушении режима перемирия и использовании гранатометов. Минобороны Нагорного Карабаха 21 июня заявило, что "это дезинформация" и "в течение нескольких последних дней Армия обороны не произвела ни одного выстрела".

"В период с 16 по 22 июня азербайджанская сторона более 190 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана. Было произведено порядка 2000 выстрелов из оружия различного калибра в направлении армянских позиций", - говорится в распространенном сегодня пресс-службой Минобороны Нагорного Карабаха сообщении, перевод которого сделала корреспондент "Кавказского узла".

Оборонное ведомство отметило, что Нагорный Карабах "придерживается договора по сохранению режима прекращения огня".