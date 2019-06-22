Азербайджан обвинил Армению в 20 обстрелах

22 июня 2019, 11:00

Подразделения вооруженных сил Армении 20 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня Азербайджан сообщил о гранатометных обстрелах в зоне конфликта.

"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 10.30 мск не распространили на своих сайтах заявлений относительно этого сообщения. 21 июня Минобороны Нагорного Карабаха прокомментировало сообщение Азербайджана о пулеметных обстрелах, заявив, что "это дезинформация" и "в течение нескольких последних дней Армия оборона не произвела ни одного выстрела".