22 июня 2019, 11:00
Азербайджан обвинил Армению в 20 обстрелах
Подразделения вооруженных сил Армении 20 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 20 июня Азербайджан сообщил о гранатометных обстрелах в зоне конфликта.
"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.
Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 10.30 мск не распространили на своих сайтах заявлений относительно этого сообщения. 21 июня Минобороны Нагорного Карабаха прокомментировало сообщение Азербайджана о пулеметных обстрелах, заявив, что "это дезинформация" и "в течение нескольких последних дней Армия оборона не произвела ни одного выстрела".
После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако объявленный режим перемирия не остановил противостояния сторон, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся каждый день, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" публикует новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".