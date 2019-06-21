Азербайджан сообщил о гранатометных обстрелах в зоне конфликта

21 июня 2019, 09:05

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 21 раз, в том числе из гранатометов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня Азербайджан также обвинил Армению в пулеметных обстрелах, насчитав 20 нарушений режима перемирия за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.