21 июня 2019, 09:05

Азербайджан сообщил о гранатометных обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 21 раз, в том числе из гранатометов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня Азербайджан также обвинил Армению в пулеметных обстрелах, насчитав 20 нарушений режима перемирия за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако объявленный режим перемирия не остановил противостояния сторон, обстрелы  на линии соприкосновения войск ведутся каждый день, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 140 обстрелах за неделю", "Азербайджан заявил о ракетной атаке с территории Нагорного Карабаха".

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