Азербайджан насчитал 20 обстрелов в зоне конфликта

20 июня 2019, 08:49

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня Азербайджан также обвинил Армению в пулеметных обстрелах, насчитав 19 нарушений режима перемирия за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.40 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.