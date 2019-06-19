Азербайджанские позиции на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

19 июня 2019, 09:28

Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

Подразделения вооруженных сил Армении 19 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта. Оборонное ведомство страны заявило, что режим прекращения огня был нарушен 20 раз, обстрелам подверглись два села близ границы с Арменией.

С 18 по 19 июня подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако объявленный режим перемирия не остановил противостояния сторон, обстрелы  на линии соприкосновения войск ведутся каждый день, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Армения отрицает использование ее армии и оружия во время эскалации в Нагорном Карабахе", "Карабах стал препятствием для вхождения Азербайджана в ЕАЭС, считают армянские политологи", "CDSI: с 1994 года в карабахском конфликте убиты 785 военных Азербайджана".

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