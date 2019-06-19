Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

19 июня 2019, 09:28

Подразделения вооруженных сил Армении 19 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта. Оборонное ведомство страны заявило, что режим прекращения огня был нарушен 20 раз, обстрелам подверглись два села близ границы с Арменией.

С 18 по 19 июня подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.