Прокуратура Армении насчитала 63 погибших в 2018 году солдат

15 января 2019, 15:26

Во время несения службы в 2018 году погибли 38 военнослужащих Вооруженных сил Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха, еще 25 инцидентов не имели отношения к военной службе, сообщила сегодня Генпрокуратура Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", за девять месяцев 2018 года Вооруженные силы Армении и Армия обороны Нагорного Карабаха, по данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, потеряли 44 военнослужащих.

Напряженность в зоне нагорно-карабахского конфликта снизилась, и боевых потерь в 2018 году стало меньше, чем в 2017, констатировал военный обозреватель Самвел Агабабян. При этом небоевые потери выросли. Это стало следствием безнаказанности командования и плохой подготовки технических и медицинских служб Минобороны Армении, считают правозащитники Артур Сакунц и Жанна Алексанян.

Согласно данным армянской генпрокуратуры, в 2018 году погибли 11 офицеров, 2 прапорщика, 27 срочников и 23 контрактника Вооруженных сил Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха, передал корреспондент "Кавказского узла".

Непосредственно с несением военной службы связано 38 смертей из 63. В частности, в результате нарушения перемирия с Азербайджаном погибли семь солдат. Неосторожное обращение с оружием привело к двум смертям, еще два человека умерли в результате нарушения правил несения боевого дежурства, двое - из-за нарушения правил полетов. Один солдат подорвался на мине. Трое военнослужащих скончались из-за болезни, еще трое - в результате несчастного случая, шестеро погибли в ДТП, одного убили. Одиннадцать солдат, по данным прокуратуры, довели до самоубийства.

Обстоятельства 25 смертей, по данным прокуратуры, не имели отношения к военной службе. Из них 11 случаев произошли в результате ДТП, не связанных с военной службой, десять военных умерли из-за болезней, четверо – в результате несчастных случаев.

Режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в 2018 году был нарушен азербайджанской стороной около 10 тысяч раз. Азербайджанские военные произвели более 97 тысяч выстрелов по армянским позициям, применив как стрелковое оружие, так и гранатометы, сказано в отчете Минобороны Нагорного Карабаха.

Сегодня прокуратура озвучила данные о потерях и за 2017 год, передал корреспондент "Кавказского узла". Зарегистрировано 76 случаев гибели военнослужащих, из которых 23 смерти приходятся на боевые потери, 33 - на небоевые, еще 20 случаев не имели отношения к военной службе.

Напомним, что по данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, в 2017 году погибли 60 военнослужащих Армении и Нагорного Карабаха, при этом боевые потери составили 22 человека.

Это меньше, чем в 2016 году, когда погибли 175 армянских военных. 19 случаев смерти военнослужащих зафиксировано в Вооруженных силах Армении, а 21 – в подразделениях Армии обороны Нагорного Карабаха, относительно еще четырех погибших информация не конкретизирована. Из них погибшими в результате нарушения режима прекращения огня считаются семь человек - один на армяно-азербайджанской границе и шесть непосредственно в зоне конфликта.

"Кавказский узел" размещает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".