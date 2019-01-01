Армянские правозащитники указали на рост небоевых потерь среди солдат в 2018 году

01 января 2019, 23:23

Увеличение числа небоевых потерь среди военнослужащих Армении стало следствием безнаказанности командования и плохой подготовки технических и медицинских служб Минобороны, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники Артур Сакунц и Жанна Алексанян. В то же время, напряженность в зоне нагорно-карабахского конфликта снизилась, и боевых потерь стало меньше, констатировал военный обозреватель Самвел Агабабян.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году, по данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, погибли 60 военнослужащих Армении, при этом небоевые потери составили 38 человек. Это меньше, чем в 2016 году, когда погибли 175 армянских военных.

По состоянию на 1 января 2019 года Фонд страхования военнослужащих опубликовал на своем сайте имена 209 солдат и офицеров, погибших или ставших инвалидами I и II групп в 2015-2018 годах. Десять из них погибли при несении боевого дежурства в 2018 году, еще трое получили компенсации по инвалидности.

По данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, за девять месяцев 2018 года Вооруженные силы Армении и Армия обороны Нагорного Карабаха потеряли 44 военнослужащих. 19 случаев смерти военнослужащих зафиксировано в Вооруженных силах Армении, а 21 – в подразделениях Армии обороны Нагорного Карабаха, относительно еще четырех погибших информация не конкретизирована, передает корреспондент "Кавказского узла".

Согласно пояснительной записке к докладу правозащитной организации, только в 34 случаях информация о гибели военнослужащих была опубликована в СМИ или на официальных источниках. Из них с несением службы связаны 27 случаев - в частности, семь человек считаются погибшими в результате нарушения режима прекращения огня. Шесть случаев зафиксировано на линии соприкосновения войск, и один – на армяно-азербайджанской границе. Среди небоевых потерь зафиксировано восемь случаев самоубийств и пять убийств, одно из которых умышленное.

С января по сентябрь 2017 года было зафиксировано 50 смертей военнослужащих, из которых 21 солдат погиб в результате нарушения прекращения огня. Число самоубийств и убийств составило девять и шесть соответственно, умышленным также сочли только одно из убийств.

По данным правозащитной организации, в 2017 году из-за болезней умерли пять военнослужащих, ДТП унесли жизни еще восьми. С января по сентябрь 2018 году из-за болезней скончались девять, а в авариях 11 военнослужащих.

Эксперты рассказали о причинах небоевых потерь

Удельный вес небоевых потерь в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом, отметил корреспонденту "Кавказского узла" глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. Главной причиной этого он считает неподготовленность технических и медицинских служб министерства обороны. "И после «бархатной» революции нет ответа, предприняты ли какие-либо шаги, которые позволят снизить число небоевых потерь, решение задач по обеспечению достойной медицинской службы и повышения технической безопасности. Дисциплина в армии – это краеугольный камень, но без обеспечения соответствующих механизмов эффекта не будет", - пояснил Сакунц.

"Внутренние вопросы остаются основными проблемами. После «бархатной» революции в оборонном ведомстве изменился только его глава. Иных изменений мы пока еще не видим", - констатировала глава общественной организации "Журналисты за права человека", правозащитница Жанна Алексанян.

Главной причиной небоевых потерь она считает безнаказанность высшего офицерского состава. "Нет последовательности действий армейского руководства, стимулирующих снижение и предотвращение инцидентов. К примеру, есть воинская часть, в которой зафиксировано три-четыре случая, но ее командир не привлечен к какой-либо ответственности. В делах, связанных с убийствами, наказывают лишь виновника, но никогда не командный офицерский состав", - пояснила правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Если министр обороны посетит воинскую часть, в которой произошел инцидент, возьмет под личный контроль служебное расследование, то это может стать толчком к изменению ситуации, уверена Алексанян.

Избежать небоевых потерь практически невозможно, они присущи армиям всех стран, считает считает военный обозреватель, автор блога "Военно-промышленный комплекс Армении" Самвел Агабабян. "Вопрос снижения небоевых потерь очень сложный. Как минимум, по причине того, что природа небоевых потерь самая разнообразная – от психологических до правил и техники безопасности, от неуставных отношений до культуры обращения с оружием. Простых и одноплановых решений не может быть. Новобранец приходит в армию со сформировавшимися мировоззрением, взглядами на жизнь и межличностные отношения, воспитанием, культурой, знаниями и умениями. Поэтому работа над снижением количества как небоевых, так и боевых потерь должна вестись всем обществом, общеобразовательными учреждениями, военруками и офицерским составом - как до призыва, так и во время прохождения службы в армии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Минобороны Армении заявили, что не знакомы с отчетом Хельсинкской гражданской ассамблеи. "Итоги прошедшего года министерство предоставит в третьей декаде января", - уточнил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Обстановка в зоне конфликта улучшилась, констатировали эксперты

Жанна Алексанян также указала на уменьшение числа боевых потерь, что, по ее мнению, связано со снижением напряженности на границе.

Уменьшение боевых потерь связано как со снижением уровня напряженности на основном направлении армяно-азербайджанского противостояния – карабахском фронте, так и с широкомасштабными инженерными работами по улучшению защиты личного состава на боевых постах, полагает Агабабян. "По всей длине линии противостояния установлены мультиспектральные камеры наблюдения, которые позволяют обнаружить и нейтрализовать диверсионные, штурмовые и разведывательные подразделения противника. В этом контексте стоит также упомянуть беспилотные летательные аппараты и дистанционно-управляемые боевые модули для пресечения активности", - сказал Агабабян.

По его словам, снижению напряженности способствовало и устное соглашение о предотвращении инцидентов и поддержании режима прекращения огня на линии противостояния, достигнутое между лидерами Армении и Азербайджана на встрече в Душанбе. "Если с января по сентябрь 2018 года вооруженные подразделения Азербайджана, помимо стрелкового оружия, применяли также различные гранатометы, то после душанбинской договоренности противник применял исключительно стрелковое оружие", - пояснил он.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян побеседовали 28 сентября в Душанбе на саммите стран СНГ. По данным пресс-службы президента Азербайджана, они "выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня... на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном". В свою очередь Никол Пашинян сообщил, что еще одним важным решением стала организация оперативной связи между лидерами двух стран.

Единственная попытка проникновения азербайджанской разведывательно-диверсионной группы была зафиксирована еще 25 января 2018 года, однако была обнаружена и с потерями отброшена на исходные позиции, добавил военный обозреватель.

Информацию о диверсии в ночь на 25 января распространяло и министерство обороны Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона эти данные не комментировала.

Агабабян отметил, что обстановка на армяно-азербайджанской границе в Тавуше и Гегаркунике была более спокойной, хотя с азербайджанских позиций время от времени стреляли по домам, школам, детским садам и иным объектам инфраструктуры армянских сел, находящимся в непосредственной близости от границы. А вот уровень напряжения на нахичеванском направлении с апреля по август вырос, указал военный обозреватель.

"Начиная с апреля, а по некоторым данным, с марта Азербайджан начал инженерные работы по прокладке новых дорог и сокращению дистанции с армянскими постами. Все это сопровождалось пропагандой об освобождении территорий в 11 тысяч гектаров (110 квадратных километров), стратегических высот и контроле трассы, ведущей из Еревана в Степанакерт. Армянская сторона, в свою очередь, заявила, что азербайджанские вооруженные подразделения действовали на территории Нахичевани и никакие территории потеряны не были. Анализ информации и спутниковых снимков подтверждают армянскую версию и свидетельствуют в пользу того, что из всех новых постов Азербайджана только один, расположенный на высоте в направление армянского села Арени, может вызывать беспокойство", - подчеркнул он.

8 июня пресс-служба Отдельной общевойсковой армии Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана заявила о восстановлении контроля над селом Гюннют и окрестными высотами. Это дало азербайджанской армии стратегическое преимущество, которое может быть использовано в случае новой войны в Нагорном Карабахе, сочли опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские военные эксперты. Однако армянские военные обозреватели заявили, что позиции Вооруженных сил Армениипродолжают находиться на горе Гуннут, а новые огневые точки - лишь попытка Азербайджана отвлечь часть армянских сил с карабахского на нахичеванское направление.

После душанбинской договоренности напряжение спало даже на этом участке границы, полагает Самвел Агабабян. Он предположил, что договоренность и касалась в первую очередь именно нахичеванского направления, так как азербайджанской стороне выгодно временное прекращение огня. По его мнению, это позволит ей закрепиться на новых позициях, некоторые из которых до сентября 2018 года находились под плотным огневым воздействием армянской стороны.

"Действия азербайджанской стороны в этом направлении, с одной стороны, укладываются в логику процесса по улучшению и продвижению своих позиций, начавшейся еще в 2014 году. С другой стороны, не исключено, что Азербайджан пытается создать еще одну точку напряжения на границе, чтобы в случае гипотетических широкомасштабных боевых действий оттянуть внимание, силы и средства армянской стороны с карабахского фронта и получить возможность более эффективно воздействовать на трассу Ереван-Степанакерт", - полагает военный обозреватель.

Режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в 2018 году был нарушен азербайджанской стороной около 10 тысяч раз. Азербайджанские военные произвели более 97 тысяч выстрелов по армянским позициям, применив как стрелковое оружие, так и гранатометы, сказано в отчете Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" размещает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".