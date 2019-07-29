Правительство Армении пообещало жилье жертвам Спитакского землетрясения

29 июля 2019, 10:04

Власти Армении насчитали 453 семьи пострадавших от землетрясения 1988 года, которые решено переселить из временных построек в новое жилье. На эти цели планируется направить около 6,3 миллиона долларов, сообщил Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2018 года правительство Армении заверило, что пострадавшие от землетрясения 1988 года получат жилье к 2020 году. Окончательные данные по количеству нуждающихся в жилье появятся в 2019 году, уточнили власти страны.

Землетрясение, известное как "Спитакское", произошло в Армении 7 декабря 1988 года. Село Налбанд, наиболее близкое к его эпицентру, полностью ушло под землю, серьезно пострадали еще более 340 деревень и 20 городов. Город Спитак был разрушен полностью, а Гюмри (в 1924-1990 годах город назывался Ленинакан), Степанаван, Ванадзор – частично. Жертвами трагедии стали более 25 тысяч человек, не менее 500 тысяч человек остались без жилья.

26 июля прошло заседание созданной по инициативе правительства рабочей группы по ликвидации последствий землетрясения. В рабочую группу вошли представители комитета по градостроительству, комитета кадастра недвижимости, министерства труда и социальных вопросов, а также НПО. Основная задача рабочей группы - уточнение существующих в зоне землетрясения проблем и обьемов работ, передал корреспондент "Кавказского узла".

По данным рабочей группы на 28 июня, в Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областях насчитывается 7219 временных построек, в которых живут около 25 тысяч человек. Из них 2279 времянок находятся в городах, а 4940 – в сельских общинах. При этом в Ширакской области построены 3530 времянок, в Лорийской области – 3531, а в Арагацотнской области – 158 временная постройка.

В рамках правительственной программы решено выделить три миллиарда драмов (около 6,3 миллиона долларов) на решение жилищной проблемы тех людей, которые признаны бенефициарами программы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, есть два варианта реализации этой программы: предоставлять людям сертификаты на приобретение жилья и строить жилья. Какой из этих вариантов будет выбран, пока окончательно не решено, отметил премьер-министр.

Правительство пообещало индивидуальный подход к каждой семье

Бенефициарами программы признаны 453 семьи, к каждой будет применен индивидуальный подход, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава комитета по градостроительству Ваагн Вермишян, возглавляющий рабочую группу,.

Он пояснил, что строить жилье намного дороже, чем приобрести, поэтому в большинстве случаев планируется покупать квартиры пострадавшим от землетрясения семьям. А там, где это невозможно, планируется достраивать имеющиеся в общине недостроенные дома.

После землетрясения в Армению приехали строительные бригады из разных концов мира, и вся зона разрушения превратилась в "огромную строительную площадку", но строительство прекратилось в 1991 году после распада СССР, уточнил Ваагн Вермишян.

"Вырытые фундаменты остались, как после бомбежки, а времянки, расчитанные на пару лет, остались нам в наследство. Это растянулось на 30 лет", - сказал Вермишян.

По его словам, сейчас во времянках в «зоне бедствия» живут семьи, которые оказались во временном жилье по разным обстоятельствам. «Кто-то в семье заболел - продали квартиру, пустили на лечение. Кто-то задолжал банку и оказался на улице и так далее. Мы не должны жить в среде, где есть бездомные. Эту проблему при желании можно было решить за пять лет, и развал СССР или война в Карабахе не имеют к нерешенности проблемы никакого отношения. Сейчас с этим можно справиться за один-два года», - сказал Вермишян.

Одним из вариантов решения проблемы Вермишян назвал строительство социального жилья, где жильцы будут платить за коммунальные услуги и небольшую "символическую сумму" за наем комнаты.

При этом люди, которые живут во времянках, но владеют жильем в другом месте, не войдут в список получателей жилья, подчеркнул Ваагн Вермишян.

Власти планируют убрать времянки из скверов Гюмри

Жилищный вопрос 453 семей, которым решено оказать поддержку, будет решен до 2020 года, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава комитета кадастра недвижимости Армении Сарат Петросян.

Но, по его словам, даже когда государство обеспечит жильем эти 453 семьи, «зона бедствия» - "городки" из времянок – останется, и власти планируют решить и эту проблему, даже если в этих времянках живут люди, которые не являются бенефициарами программ по обеспечению жильем. "Мы понимаем, что люди живут во времянках, и наша задача не только обеспечить их жильем, но и ликвидировать эти вагончики, эти городки", - сказал Сарат Петросян.

Очередность решения проблемы "городков" будет зависеть от их географического расположения, а не от социального положения их обитателей, пояснил чиновник. "Точечный подход, когда в первую очередь нужно обеспечить жильем наиболее малоимущие или многодетные семьи, не даст возможности избавиться от городков с времянками, и они продолжат существовать", - сказал он.

Пилотную программу планируется реализовать в Гюмри. В первую очередь, по словам Петросяна, планируется освободить от времянок центр города, а затем и окраины Гюмри.

В большинстве случаев "городки времянок" размещены на общественных территориях, в частности, в городских скверах, отметил чиновник. "Очень важно проанализировать работу, проведенную раньше, во избежание градостроительных ошибок. Например, политика, реализованная государством в Гюмри и Спитаке, разная. В Гюмри, можно сказать, эта политика была провалена, потому что акцент был поставлен на то, чтобы за пределами города были построены новые массивы - Муш-1, Муш-2 и Ани. А в Спитаке, наоборот, восстанавливали центр города, благодаря чему сегодня там мы имеем более целостную живую городскую среду", - отметил Петросян.

Глава комитета также отметил, что подход к семьям будет индивидуальный, поскольку у каждой своя специфика. Например, по его словам, в селе Лернапат Лорийской области 425 хозяйств, из которых 99 – это времянки. В этой общине невозможно будет выдавать сертификаты на приобретение жилья, поскольку такое количество домов в селе не продается. Поэтому в разных случаях будут применены разные механизмы помощи, отметил Сарат Петросян.

Кроме этого, по его словам, рабочая группа должна решить, перед какими категориями семей, живущих во времянках, государство будет иметь социальные обязательства. "Я считаю, что это могут быть семьи, которые, пока государство медлило с обеспечением жилья, увеличились. Таких семей из более семи тысяч около 500. А тем, которые вселились во времянки по каким-то причинам, но при этом имеют где-то собственность, наши налогоплательщики не обязаны дарить квартиры. Но опять-таки, все будет зависеть от того, где именно находится времянка. Если она не будет мешать общей градостроительной программе, возможно, ее никто не будет трогать, оставят на месте", - заключил Петросян.

Три миллиарда драмов, которые государство решило выделить для пострадавших от земелетрясения, не решат проблему «зоны бедствия» в Гюмри, поскольку 453 семьи, которым власти решили помочь, живут в сельских общинах , считает Ваан Тумасян, руководитель НПО "Ширак-центр", которая реализует программы по обеспечению жилья, привлекая спонсоров.

"Эти три миллиарда драмов выделены именно для них, они живут, в основном, в общинах Лорийской области и девяти селах Ширакской области Армении. Ни одна копейка из этих трех миллиардов драмов в Гюмри не поступит. И большой вопрос, хватит ли этих средств для строительства домов всем 453 семьям", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ваан Тумасян.