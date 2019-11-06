Азербайджанские оппозиционеры объединили усилия против авторитаризма

06 ноября 2019, 08:33

Главы нескольких оппозиционных партий Азербайджана и представители гражданского общества провели встречу, на которой договорились совместно противостоять авторитарному режиму в стране.

По инициативе партии "Мусават" в ее штаб-квартире 5 ноября состоялась закрытая встреча за круглым столом группы оппозиционных политиков и представителей гражданского общества. В ней приняли участие глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы, лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, руководитель Центра национальной стратегической мысли, председатель Народной партии, бывший премьер-министр Азербайджана Панах Гусейн, бывший министр здравоохранения Али Инсанов, глава Центра политических и экономических исследований Far Centre, бывший посол Азербайджана в России Хикмет Гаджизаде и директор информационного агентства Turan Мехман Алиев, передает присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Председатель Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гасанли поддержал встречу, однако не смог принять в ней участие в связи с академической командировкой в США, сообщил перед началом мероприятия Ариф Гаджилы.

Он сообщил, что участники круглого стола собрались, чтобы обсудить общественно-политическую ситуацию в стране и решить, что необходимо сделать, чтобы добиться демократических перемен. "В Азербайджане возникла новая политическая ситуация, которая обуславливает необходимость демократических перемен в стране", - заявил Гаджилы.

Али Инсанов назвал сложившуюся ситуацию "удручающей во всех сферах жизни".

Осужденный в 2007 году Али Инсанов в августе 2016 года, когда срок его заключения уже подходил к концу, был обвинен в хранении наркотиков и сопротивлении представителю власти. По новому обвинению Инсанов получил семь лет лишения свободы. Рассмотрение кассационной жалобы на приговор несколько раз переносилось - по мнению адвокатов, для того, чтобы отложить обращение защиты в ЕСПЧ. В феврале 2018 года Инсанов направил главе Верховного суда письмо с обвинениями, заявив о намеренном затягивании судом выдачи решения и нарушении его права на обращение в Страсбургский суд. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 марта подписал распоряжение о помиловании 431 осужденного по случаю Новруза, среди них оказался признанный правозащитниками политзаключенным Инсанов.

"В стране нет доступного качественного высшего образования, нет страховой медицины. Большая часть населения получает пенсии на суммы, не удовлетворяющие минимальным потребностям пенсионеров. Узурпировавший власть режим крайне жесток и подавляет любые проявления недовольства населения", - заявил он.

Председатель ПНФА Али Керимли считает, что "правящий режим окончательно исчерпал себя".

"Люди не верят уже власти [...] Наши митинги показали, что в стране возникла новая политическая ситуация. Народ уже не боится выходить на акции", - сказал Керимли. Он призвал объединить усилия в борьбе за свободу политзаключенных, свободу собраний, свободу слова.

Али Керимли был задержан после митинга 19 октября. Он заявил, что после задержания его избили. В больнице, куда он был доставлен, ему наложили шесть швов.

Глава Центра национальной стратегической мысли, бывший спикер парламента и бывший глава партии "Мусават" Иса Гамбар также считает, что народ "устал от режима".

"Народ открыто требует ухода правящего режима, который стремится обмануть людей мнимыми "реформами", - сказал он и призвал оппозицию объединить усилия в борьбе "за справедливое решение карабахской проблемы, свободные выборы, обеспечение фундаментальных прав и свобод".

Директор агентства Turan Мехман Алиев считает, что для вывода страны из "системного кризиса" необходимо консолидировать не только партии, но и все гражданское общество.

"Кадровые перестановки, принятие так называемых "дорожных карт" и прочих программ по экономическому развитию не помогут вывести страну из кризиса. Нужны реальные реформы, обеспечение прозрачности в использовании государственных ресурсов, подотчетность правительства гражданам, подлинное народовластие", - отметил он.

Лидер Народной партии Панах Гусейн заявил, что гражданская активность должна повышаться.

"Наша задача - привести в движение самих граждан в борьбе за свои права. Никакая сила не способна остановить массовое народное движение", - отметил он.

После этого участники круглого стола в течение трех часов вели обсуждения за закрытыми дверями, которые закончились около 18.00 (17.00 мск).

По итогам встречи был принят меморандум. Его подписанты договорились о "функциональном сотрудничестве в деле строительства правового демократического государства, освобождения Карабаха от оккупации и борьбе против авторитарного режима".

Они призвали как оппозицию, так и власти "придерживаться в политической борьбе морально-нравственных ценностей, этических норм". Авторы документа также призвали международные организации "не закрывать глаза на нарушение фундаментальных прав и свобод в Азербайджане, принять более действенные меры для соблюдения правительством международных обязательств страны".

В заключение подписанты меморандума потребовали от властей "соблюдать Конституцию и законы, положить конец коррупции, прислушаться к голосу народа".

"Мы достигли соглашения о функциональном сотрудничестве против авторитаризма в Азербайджане. То есть мы сошлись во мнении, что не нужно заниматься взаимными обвинениями внутри оппозиции, а нужно направить усилия на борьбу с авторитарным режимом. В то же время мы призвали как сторонников власти, так и сторонников оппозиции вести политическую борьбу в рамках нравственных и этических норм", - рассказал после встречи корреспонденту "Кавказского узла" Ариф Гаджилы.

Он также отметил, что участники встречи потребовали освободить всех политзаключенных в стране.

"Мы потребовали освободить арестованных на митинге 19 октября и всех других политзаключенных, наказать силовиков, применяющих пытки. Еще один наш документ связан с требованием сформировать в стране демократическую предвыборную ситуацию в преддверии парламентских выборов 2020 года. Мы будем требовать проведения референдума по восстановлению пропорциональной системы парламентских выборов и формирования избирательных комиссий, пользующихся доверием народа. Мы предлагаем вернуться к модели формирования избиркомов, которая существовала до 2005 года. Тогда представители оппозиции были членами избиркомов с правом решающего голоса", - сказал Гаджилы.

10 июля союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" обнародовал обновленный список политзаключенных, куда вошли 107 человек. 3 сентября альтернативный список опубликовала рабочая группа правозащитников, активистов неправительственных организаций и юристов, включив в список политзаключенных, содержащий 119 фамилий.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от представителей официальных властей Азербайджана по поводу заявлений оппозиционеров.