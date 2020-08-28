Протестующие в Цхинвале потребовали отставки правительства. Стоп-кадр видео https://www.facebook.com/100014110621502/videos/946527232494289

28 августа 2020, 21:06

Протестующие в Цхинвале потребовали отставки правительства

Сотни человек собрались перед зданием Кабмина Южной Осетии после смерти Инала Джабиева, задержанного по делу о покушении на главу МВД. Президент вышел к протестующим и пообещал объективно расследовать гибель Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел республики Игорь Наниев. Никто не пострадал. Сегодня в больнице скончался задержанный по делу о покушении, Инал Джабиев. Родственники Джабиева считают, что его пытали. Они собрались перед зданием Республиканской больницы в Цхинвале, потребовав выдать тело. Сотрудники МВД оцепили больницу. Президент отстранил Наниева от должности на время расследования смерти задержанного.

Около 500 человек собрались сегодня на Театральной площади Цхинвала в связи со смертью Джабиева. Среди протестующих оказались депутаты парламента, руководители различных ведомств. Встав перед зданием Кабмина, они начали скандировать: "В отставку правительство!"

К участникам стихийного схода вышел президент Анатолий Бибилов. Он сообщил им об отстранении Наниева от должности и возбуждении уголовного дела. "Я вам обещаю, что мы разберемся. Справедливость будет достигнута", - передал корреспондент "Кавказского узла" слова Библова.

На странице Саурмаг Ирон в Facebook опубликовано видео, на котором президент, окруженный плотной толпой, пытается отвечать на вопросы протестующих, но его перебивают.

Когда Анатолий Бибилов ушел, сход продолжился, сообщила пресс-секретарь президента Дина Гассиева. Вечером парламент Южной Осетии собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию вокруг смерти Джабиева, сообщили в пресс-службе парламента. После смерти Инала Джабиева было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, повлекшее смерть человека по неосторожности", передал ТАСС.

Инал Джабиев был задержан 26 августа по подозрению в покушении на главу МВД, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница МВД на условиях анонимности. "Сотрудники МВД задержали более шести подозреваемых. В течении двух дней в городе проводился ряд обысков в домах подозреваемых. Некоторых сразу отпустили, оставили двоих подозреваемых. Их допрашивали", - рассказала она.

Напомним, что в 2019 году группа депутатов парламента выносила главе МВД Игорю Наниеву, а также министру юстиции Залине Лалиевой вотум недоверия. Наниев перед этим отчитался в правительстве о ситуации с голодовкой заключенных в цхинвальской колонии. Эту колонию посетили депутаты, которые добились улучшения условий содержания, однако затем родственники заключенных заявили, что после этого визита шестеро голодавших были избиты силовиками.

Игорь Наниев подтвердил, что к заключенным была применена сила, а зачинщики голодовки изолированы. "Нельзя идти на поводу у опасных преступников", - сказал Наниев на заседании кабмина. Инициаторы вотума недоверия сочли эти слова оправданием насилия. Вотум встретил противодействие спикера и президиума парламента, в результате работа парламента в октябре-ноябре 2019 года была парализована, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Примечание:

"Власти Южной Осетии подтвердили применение силы против голодающих заключенных", "Родные заявили об избиении участников голодовки в цхинвальской колонии", "Минюст Южной Осетии начал расследование в связи с голодовкой заключенных".

Автор: Дарья Кузнецова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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