Глава МВД Южной Осетии отстранен от должности после смерти задержанного

28 августа 2020, 18:20

Житель Южной Осетии Инал Джабиев скончался после задержания по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. Родственники Джабиева считают, что его пытали. Президент отстранил Наниева от должности на время расследования смерти задержанного.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел республики Игорь Наниев. Никто не пострадал. Силовики отчитались, что разыскивают нападавших.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел экстренное совещание с руководителями силовых структур в связи со смертью Инала Джабиева, находившегося под следствием по подозрению в покушении на министра внутренних дел. "Я <...> хочу сообщить, что принял решение об отстранении министра внутренних дел Игоря Наниева на время проведения следственных мероприятий. Я сегодня же подпишу соответствующий указ", - приводятся слова Бибилова на сайте президента.

По словам генпрокурора Урузмага Джагаева, Джабиева госпитализировали сегодня днем. Он был травмирован и без сознания. Джабиев скончался, не приходя сознание, приводится информация генпрокурора в публикации.

Сотрудники МВД оцепили сегодня Республиканскую больницу в Цхинвале, возле которой собралась толпа людей после того, как туда привезли труп Инала Джабиева, который был арестован несколько дней назад. Помимо Джабиева был задержан и его родной брат, сообщил Telegram-канал "Новости Осетии".

Публикация сопровождается видео, на котором видны полицейские машины во дворе больницы, слышны женские крики.

Близкие Джабиева считают, что причиной смерти стали пытки. Множество родственников Джабиева, собравшихся возле больницы, требуют выдачи его тела, информировала "Основа".