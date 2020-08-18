Глава МВД Южной Осетии в служебном автомобиле попал под обстрел

18 августа 2020, 05:50

В Цхинвале обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел республики Игорь Наниев, никто не пострадал. Силовики разыскивают нападавших.

По данным МВД Южной Осетии, около 23.00 мск 17 августа служебный автомобиль Наниева был обстрелян из пистолета из заброшенного дома вблизи микрорайона Московский в северной части столицы республики.

Одна из трех пуль попала в дверь автомобиля со стороны водителя, пострадавших нет, пишет сегодня, 18 августа, со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Южной Осетии Тарзана Кокойты ТАСС.

По словам Игоря Наниева, автомобиль, в котором он находился, попал под обстрел, но ранений никто не получил, уточняет издание.

Нападение произошло на улице 8-го Июня. Для задержания нападавших в республике объявлен план "Перехват", передает со ссылкой на представителя правоохранительных органов республики "Sputnik - Южная Осетия".

Сообщений относительно обстрела автомобиля с Наниевым на сайтах МВД Южной Осетии и республиканской генпрокуратуры по данным на 05.40 мск 18 августа не было.

"Кавказский узел" информировал, что генерал-майор милиции Игорь Наниев, ранее занимавший должность начальника УВД в Цхинвале, был назначен министром внутренних дел Южной Осетии 7 июня 2017 года.