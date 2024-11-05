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05:45, 5 ноября 2024

Подсудимый рассказал про день смерти Инала Джабиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Цхинвальском городском суде был допрошен обвиняемый по делу о смерти Инала Джабиева Сергей Козонов. Он рассказал о царившей в МВД атмосфере недоверия после покушения на главу ведомства Игоря Наниева и дне смерти Инала Джабиева.

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября суд по делу о смерти Инала Джабиева отказался приобщить к материалам дела показания обвиняемого Заура Гогичаева, так как во время следствия он дал их без адвоката. Юристы отметили, что этой лазейкой могут воспользоваться и другие обвиняемые, и в дело в итоге может быть развалено.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

4 ноября в Цхинвальском городском суде был допрошен один из обвиняемых Сергей Козонов. Он заявил, что 23 августа помогал соседям в организации дня рождения их сына, пишет государственное информационное агентство "Рес".

По словам Козонова, примерно в 10.00 - 11.00 ему позвонили и сказали, что "задержали нескольких ребят с работы". Он пришел в МВД, где узнал, что несколько сотрудников, которые приехали на обыск к Герсану Кулумбегову и Коте Цховребову, были задержаны. Потом, по его словам, к ним вышел первый заместитель министра внутренних дел Андрей Цховребов, ныне покойный, который сказал всем разойтись, так как он сам разберется в ситуации.

По словам подсудимого, Цховребов рассказал, что некоторым сотрудникам, в том числе самому Козонову, не доверяют, так как опасаются "возможного разглашения сведений". Также Козонов отметил, что задержании Кулумбегова и Цховребова узнал уже в МВД в тот же день.

На следующий день, 24 августа состоялось совещание с участием тогдашнего министра внутренних дел Игоря Наниева, который "некоторые оказывают помощь преступникам". Тогда Козонов спросил у него, что он имеет в виду, после чего между ними произошла словесная перепалка. После этого, выходя на работу, Козонов, по его словам, чувствовал себя изгоем.

28 августа он и Артур Зассеев у КПП увидели Джумбера Бибилова и спросили у него, уйти ли им. Тот ответил утвердительно. После этого Козонов и Зассеев ушли, подсудимому позвонила мама и попросила забрать ее из села Тбет. Козонов занялся личными делами.

Позже ему позвонили и сказали, что нужно сопроводить машину. "На КПП мы поговорили с сотрудниками СОБРа и узнали, что Инал Джабиев и Коте Цховребов находятся там. Далее я заглянул в кабинет, где находился Джабиев, он сидел спиной, я вышел обратно. После определенного времени мы с Аланом Багаевым зашли к Коте Цховребову", - рассказал подсудимый.

Оказавшись наедине с Цховребовым, Козонов спросил у него, причастен ли он к покушению на министра, тот ответил отрицательно. Цховребов, с которым Козонов, по его признанию, находился в хороших отношениях, рассказал, что с 23 августа его избивают. "Я предложил ему, что могу написать рапорт или же чтобы он написал заявление. Он не захотел, ответил, что решит сам. Кроме того, сказал, что сотрудники не доверяют мне", - рассказал подсудимый.

После этого Козонов встретил на лестнице Ирбега Сланова, который прокричал, что Джабиеву плохо и нужно вызвать "скорую". Козонов сообщил коллегам, что "парню плохо и нужно позвонить в "скорую". После этого он спустился в спортзал. Все, кто там находился, оказывали Джабиеву первую помощь. "Через некоторое время я поднялся наверх и увидел Артура Тадтаева, сказал ему, что "скорая" запаздывает и предложил поехать ей на встречу. Мы сопроводили "скорую", - рассказал подсудимый.

В скорой помощи приехали двое медработников. Молодая сразу пошла в спортзал, пожилая с трудом передвигалась, Козонов помог ей донести медицинскую сумку. Молодой медработник, оказывая Джабиеву помощь, сказала, что его нужно забрать в больницу. Его положили на носилки и уложили в карету скорой помощи. "Помогая с носилками, я увидел, что никого не было, кроме Марата Хугаева, я предложил ему сопроводить Джабиева, и мы вместе поехали в больницу", - рассказал Козонов.

После этого он уехал домой, о том, что Джабиев умер, узнал от соседей.

На следующем судебном заседании будет допрошен подсудимый Алан Багаев.

Новости о расследовании дела и о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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Автор: "Кавказский узел"

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