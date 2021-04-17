Назначение Джагаева советником Бибилова вызвало скепсис у пользователей соцсети

17 апреля 2021, 09:15

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил своим советником бывшего генпрокурора Урузмага Джагаева, отставки которого добивались семья Инала Джабиева и оппозиционные депутаты. Назначение Джагаева свидетельствует о его особой ценности в глазах президента, предположили пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 апреля парламент Южной Осетии освободил от должности генпрокурора Урузмага Джагаева, отставки которого добивались семья Инала Джабиева и оппозиционные депутаты.

14 депутатов парализовали работу парламента Южной Осетии, бойкотировав заседания с осени 2020 года. Они добивались отставки генпрокурора Урузмага Джагаева в связи с резонансным расследованием смерти цхинвальца Инала Джабиева. В феврале спикер парламента, воспользовавшись трактовкой законов, данной Генпрокуратурой, заявил, что заседания могут проводиться и без кворума, 16 февраля так был принят бюджет Южной Осетии. Оппозиция сочла проведение заседаний без кворума нарушением Конституции, депутаты настаивали на наказании виновных в грубом нарушении регламента заседаний парламента, но сочли неправильным продолжать бойкот в такой ситуации.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил Урузмага Джагаева своим советником, сообщило 16 апреля ИА "Рес". Запись о назначении Джагаева 16 апреля опубликовала блогер из Цхинвала Arzu Jio на своей странице в Instagram, на которую подписаны 8130 пользователей. К 08.40 мск 17 апреля эта запись набрала 82 отметки "нравится" и 65 комментариев. Часть их авторов возмутило назначение бывшего Генпрокурора Южной Осетии советником президента.

"Сейчас он ему насоветует всякого", – предположил djabiev007. "Буду Вам советы давать...продолжение более жестоких историй", – сыронизировал пользователь mmki123mm. "Вообще не сюрприз, ожидаемо. А сюрпризы будут впереди", – считает lara_bagaeva_.

"Когда тебя в дверь, а ты в окно", – написал пользователь mr_black1991. "Ну терпеливый народ, терпим дальше", – отметила siukaeva.lana. "Тот самый случай, когда думаешь, что уже дальше некуда, а они таки находят куда", – описал свои эмоции пользователь _anush_pap.

Другая часть пользователей пожелала Джагаеву успешной работы на новом посту. "Поздравляю! Я знала, твоё место здесь, в Южной Осетии! Потому что ты родился и вырос здесь! Удачи тебе на новом месте", – написала gassieva65. "А мне кажется, что достойное место! Фридонович грамотный специалист", – выразила схожее мнение anna_farnieva.

Также публикация о назначении Урузмага Джагаева советником Аналития Бибилова была размещена 16 апреля в Instagram-паблике chp_tskhinval, на который подписаны около 62,3 тысячи пользователей. К 08.50 мск эта публикация набрала 157 отметок "нравится" и 82 комментария. Часть их авторов высказалась негативно.

"От перестановки слагаемых сумма не изменяется", – отметил пользователь teagvinadze. "Что же он про него такого знает, что он боится его просто уволить?" – задалась вопросом alina_19_92. "Дружно хороним надежды на лучшее будущее! Деградация продолжается", – возмутилась agunda_999.

Другая часть пользователей высказала Джагаеву слова поддержки. "Удачи на новом посту во благо народа и Южной Осетии", – пожелала aza_dekanozova. "Удачи и всех благ! Он более серьёзную должность заслуживает", – считает otartedeev.

Напомним, Инал Джабиев, смерть которого привела к политическому кризису в Южной Осетии, скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Родственники Джабиева пытались добиться отставки генпрокурора, в течение 82 дней - с 4 декабря 2020 года по 26 февраля - проводя круглосуточную акцию протеста на Театральной площади Цхинвала. Прекращая акцию, родные Джабиева заявили, что намерены дождаться решения суда.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис". С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".