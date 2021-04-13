Джагаев снят с должности генпрокурора Южной Осетии

13 апреля 2021, 11:34

Парламент Южной Осетии освободил от должности генпрокурора Урузмага Джагаева, отставки которого добивались семья Инала Джабиева и оппозиционные депутаты, но отклонил предложенную президентом кандидатуру Виталия Савченко на этот пост.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля депутаты должны были рассмотреть новую кандидатуру на пост генпрокурора Южной Осетии, но заседание парламента было сорвано из-за спора о регламенте. Полномочия Урузмага Джагаева, отставки которого добивались семья Инала Джабиева и оппозиционные депутаты, истекли в тот же день, однако он остался в должности до новой сессии.

14 депутатов парализовали работу парламента Южной Осетии, бойкотировав заседания с осени 2020 года. Они добивались отставки генпрокурора Урузмага Джагаева в связи с резонансным расследованием смерти цхинвальца Инала Джабиева. В феврале спикер парламента, воспользовавшись трактовкой законов, данной Генпрокуратурой, заявил, что заседания могут проводиться и без кворума, 16 февраля так был принят бюджет Южной Осетии. Оппозиция сочла проведение заседаний без кворума нарушением Конституции, депутаты настаивали на наказании виновных в грубом нарушении регламента заседаний парламента, но сочли неправильным продолжать бойкот в такой ситуации.

Депутаты освободили Урузмага Джагаева от должности генерального прокурора Южной Осетии. Представление президента было рассмотрено и одобрено сегодня на заседании сессии. Джагаев проработал на этой должности пять лет - с апреля 2016 года, пишет "ОсНова".

На заседании парламента также было рассмотрено еще одно представление президента - о кандидатуре Виталия Савченко на должность генпрокурора. Депутаты задали несколько вопросов Савченко, который заверил, что в случае его назначения будет руководствоваться, в том числе, мнением парламента. Однако большинство проголосовало против: кандидатуру Савченко поддержали всего девять депутатов из 29 присутствующих на заседании, в том числе спикер, сообщил "Sputnik-Южная Осетия".

Напомним, Инал Джабиев, смерть которого привела к политическому кризису в стране, скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Пользователи Instagram еще до завершения расследования сочли, что в числе обвиняемых окажутся рядовые сотрудники полиции, а их руководство уйдет от ответственности. Родственники Джабиева пытались добиться отставки генпрокурора, в течение 82 дней - с 4 декабря 2020 года по 26 февраля - проводя круглосуточную акцию протеста на Театральной площади Цхинвала. Прекращая акцию, родные Джабиева заявили, что намерены дождаться решения суда.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис". С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".