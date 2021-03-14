Оппозиция сочла бессмысленным дальнейший бойкот заседаний парламента Южной Осетии

14 марта 2021, 00:21

Оппозиционные депутаты подали в Верховный суд повторную жалобу на утверждение бюджета Южной Осетии без кворума. Они настаивают на наказании виновных в грубом нарушении регламента заседаний парламента, но считают неправильным продолжать бойкот в такой ситуации.

Как сообщал "Кавказский узел", оппозиционные депутаты парламента Южной Осетии добивались отставки генпрокурора в связи с резонансным расследованием смерти цхинвальца Инала Джабиева, с осени 2020 года бойкотируя заседания. Работа парламента была парализована, но в феврале спикер парламента, воспользовавшись трактовкой законов, данной Генпрокуратурой, заявил, что заседания могут проводиться и без кворума. 16 февраля так был принят бюджет Южной Осетии на 2021 год. Оппозиция сочла проведение заседаний без кворума нарушением Конституции. На следующее заседание, состоявшееся 12 марта, впервые с осени пришли депутаты, объявившие бойкот. Депутаты утвердили кандидатуру премьера.

Инал Джабиев, смерть которого привела к политическому кризису в стране, скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Пользователи Instagram еще до завершения расследования сочли, что в числе обвиняемых окажутся рядовые сотрудники полиции, а их руководство уйдет от ответственности. Родственники Джабиева пытались добиться отставки генпрокурора, в течение 82 дней - с 4 декабря 2020 года по 26 февраля - проводя круглосуточную акцию протеста на Театральной площади Цхинвала. Прекращая акцию, родные Джабиева заявили, что намерены дождаться решения суда.

Оппозиционные депутаты подали в Верховный суд уже второе обращение в связи с процедурой проведения заседания парламента 16 февраля 2021 года, сообщил 13 марта корреспонденту "Кавказского узла" депутат парламента Давид Санакоев.

"Мы подали уже вторую жалобу по одному и тому же вопросу. В своей жалобе депутаты просят признать недействительной процедуры принятия решений в парламенте. В первый раз мы получили письменный отказ Верховного суда в рассмотрении жалобы. Нам это объяснили тем, что наши права не нарушены. Несколько дней назад мы подали вторую жалобу по этому же вопросу, но расписали все более детально, с указанием нарушений", - пояснил Санакоев.

По его словам,вторую жалобу будет рассматривать коллегия судей. "Мы рассчитываем на то, что судьи все же рассмотрят суть нашего заявления и признают недействительной процедуру голосования за принятие бюджета без наличия кворума", - сказал Санакоев.

Он заявил, что действия участников заседания 16 февраля похожи на "преступление против государственной власти". "Они слишком много на себя много взяли. И кроме нас, 14 депутатов, некому сказать «стоп». Нельзя, чтобы в государстве все зависело от одной ветви власти, как это у нас происходит сейчас", - подчеркнул Санакоев.

Депутат указал, что он и его коллеги из оппозиционных партий прекратили бойкот. "Вчерашняя сессия проводилась согласно регламенту. То есть, форма тайного голосования при утверждении кандидатуры премьер-министра проходила согласно регламенту. Когда же принимали бюджет, регламент во внимание не приняли", - сказал Санакоев.

Он заверил, что действия оппозиционных депутатов направлены на соблюдение закона. "Нашей целью не является смещение президента с его кресла, государственный переворот. Никто из 14 не собирается опускать руки. Здесь необходимы не только наши усилия, но и всего народа", - заключил Давид Санакоев.

Депутат от Народной партии Александр Плиев также считает, что бойкот надо прекращать, но при этом потребовал наказать участников заседания 16 февраля. "За все созывы парламента никто не позволял себе такие нарушения. Кворум был всегда. Без кворума это было немыслимо. Ради сиюминутного каприза, получается, пошли на развал государства. Но те, кто допустил эти нарушения, должны быть наказаны. Не потому что я так хочу, а так должно быть. Возвращаться в парламент надо, чтобы не допустить полного беспредела, который учинили. Мы саботировали сессии, чтобы довести свое мнение до руководства страны. Раз руководство страны пошло путем полного беспредела, то надо возвращаться и бороться", - сказал Плиев корреспонденту "Кавказского узла".

Заседание парламента 12 марта также вызвало у оппозиции претензии к регламенту

На сессии парламента 12 марта присутствовали 31 из 34 депутатов. Отсутствовали трое депутатов партии «Ныхас». За кандидатуру премьер-министра Геннадия Бекоева проголосовали 19 депутатов, против 11. Депутаты от оппозиционных фракций считают, что бюллетени с галочкой «за» в урну для голосования опустили депутаты партий «Единая Осетия», «Единство народа» и Компартии, передал корреспондент "Кавказского узла".

Руководитель депутатского объединения "За справедливость" Гарри Мулдаров отказался от голосования по всем вопросам повестки дня на сессии парламента 12 марта. В ходе сессии между Гарри Мулдаровым и главой парламентского комитета по законности и законодательству Аланом Габатовым из "Единой Осетии" произошла словесная перепалка.

"По какому регламенту сегодня мы проводим сессию? Давайте перед началом работы уточним пока, по какому регламенту мы работаем. Мы что здесь, по понятиям работаем? Габатов признался на сессии, что пошел на нарушение регламента при принятии бюджета «ради народа». Спрашивается, ради народа или во исполнение приказа сверху", - процитировал Мулдарова корреспондент "Кавказского узла".

В итоге сессии Мулдаров отказался принимать участие в голосовании, подчеркнув, что пришел на сессию в надежде услышать ответы на вопрос по правомочности регламента и его выборочному применению.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".