Семья Инала Джабиева завершила акцию протеста на 82-й день

26 февраля 2021, 18:55

Акция протеста на Театральной площади Цхинвала завершена в связи с состоянием здоровья родителей Инала Джабиева, семья намерена дождаться суда. Оксана Сотиева отметила, что борьба не прекращается.

Как писал "Кавказский узел", вдова и мать Инала Джабиева добиваются наказания виновных в его смерти и отставки генпрокурора, с 4 декабря 2020 года они проводят на Театральной площади в Цхинвале круглосуточную акцию протеста, несмотря на снег и морозы. Майя Джабиева с 22 февраля находится в больнице - она попыталась поговорить с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, но когда женщина подошла к президенту, ей стало плохо, в итоге ее забрала скорая. Генпрокуратура Южной Осетии анонсировала передачу дела об убийстве Инала Джабиева в суд. В числе обвиняемых окажутся рядовые сотрудники полиции, а их руководство уйдет от ответственности, уверены пользователи Instagram. 25 февраля Оксана Сотиева анонсировала намеченную на сегодня встречу с депутатами парламента Южной Осетии, пригласив своих сторонников поучаствовать в ней.

Инал Джабиев был обвинен по делу о покушении на министра внутренних дел Южной Осетии. Супруга Джабиева назвала эти обвинения бездоказательными. По делу о смерти самого Джабиева, произошедшей в августе 2020 года, были задержаны восемь полицейских, был отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Родственники Джабиева недовольны ходом расследования. Вдова Джабиева Оксана Сотиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии "Закон. Справедливость. Инал Джабиев", цель которого состоит в восстановлении справедливости и законности в регионе.

Депутаты оппозиционных парламентских фракций намеревались провести встречу с избирателями в зале заседаний законодательного органа. Об этом спикера парламента в письменной форме за день до проведения мероприятия уведомила группа депутатов от партий "Ныхас", Народной партии и депутатского объединения "За справедливость". Однако встречу с общественностью пришлось проводить под открытым небом. Трибуной для выступающих стали ступени лестницы перед входом в парламент.

Перед зданием парламента собралось около 220 жителей республики. Двери парламента были закрыты. Вокруг самого здания были выставлены сотрудники МВД. Однако проведению собрания на улице они препятствовать не стали.

Брат покойного Инала Джабиева Ацамаз рассказал, что ему нужно заниматься лечением родителей, а Оксане - воспитанием троих детей. "Отцу требуется ампутация ноги, маму вся эта ситуация загнала в больницу. Я хочу их отправить на лечение. Посмотрите, на кого стала Оксана похожа, она исхудала, а ей надо детей воспитывать. Мы не можем одновременно и акцию проводить, и заниматься здоровьем родителей", - сказал Ацамаз.

О завершении акции протеста сообщила Оксана Сотиева. Однако, по ее словам, это не означает прекращения борьбы. "Мы будем следить за ситуацией, за ходом расследования, и если мы будем сталкиваться с нарушениями, то ничто не помешает выйти нам на акцию еще раз", - сказала она.

Она поблагодарила собравшихся за поддержку. "Вы были рядом с нами все это время, поддерживали нас. Спасибо вам большое. Даже те, кто один час провел на этой площади, проявил свою поддержку и позицию", - отметила она.

Мать Инала Джабиева продолжает оставаться в больнице, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Оксана Сотиева. "Она хотела уйти из больницы и прийти сюда, но мы ей не разрешили. Она пока слабая", - сказала Оксана.

Оппозиции не разрешили провести встречу с избирателями в зале парламента

Оппозиционные парламентарии согласовали 25 февраля со спикером парламента встречу с избирателями в здании парламента. Однако сегодня в проведении встречи в стенах парламента было отказано. "Здание, а вместе с тем и все помещения (парламента) являются режимными объектами, которые в одночасье не могут становиться объектами публичных акций. К тому же все последние часы в социальных сетях разжигаются призывы к агрессивным действиям, которые допустить никак нельзя", - отметил в своем заявлении спикер парламента Алан Тадтаев.

Он отметил, что есть договоренность с администрацией Цхинвала о проведении встречи в Доме культуры при администрации Цхинвала, говорится в сообщении на сайте парламента Южной Осетии.

"В 11.00 26 февраля за два часа до начала встречи спикер парламента запретил проведение встречи в здании парламента и предложил перенести встречу в актовый зал дома культуры администрации Цхинвала. Таким образом, председателем парламента создается неприемлемая, на грани провокации ситуация. Создается впечатление, что спикером парламента намеренно создаются препятствия для осуществления своей деятельности отдельными фракциями и депутатскими объединениями⁣", - говорится в заявлении оппозиционных депутатов, которое опубликовано в Instagram-паблике "ЧП Цхинвал".

Закрытые двери парламента свидетельствуют о начале конца государственности Южной Осетии, заявил на встрече на ступенях парламента депутат первого созыва Алынбег Плиев. "Эти двери не закрывались в годы первого грузино-осетинского конфликта, когда мы принимали законы в сложнейших условиях. Несмотря на трудности, на войну, порой мы не могли добраться из-за обстрелов до здания парламента, но без кворума ни один закон не принимался. Сейчас мы просто стоим на краю пропасти. Так поступать и так принимать решения в обход закона нельзя", - подчеркнул он.

Отказав в предоставлении зала заседаний, спикер парламента "показал собственную слабость", отметил депутат от Народной партии Амиран Дьяконов.

В образовании раскола в югоосетинском обществе обвинил власть бывший вице-спикер парламента Дмитрий Тасоев. "Прежде чем власть будет бравировать лозунгами об объединении Южной и Северной Осетии, может, пока надо постараться воссоединить расколотое властью общество", - сказал Тасоев.

Депутаты оппозиции вступают в конфронтацию с властью не из жажды власти, отметил лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев. "Представители высшей власти обвиняют нас в попытках покуситься на их кресла. Здесь никому не нужны эти кресла. Пусть они выполняют свою работу, а мы даже готовы им помочь. Но делать из нас заложников мы не позволим", - сказал Гаглоев.

Напомним, 14 депутатов парламента Южной Осетии с осени 2020 года бойкотируют заседания, парализовав его работу. Они добиваются отставки генпрокурора Урузмага Джагаева в связи с резонансным расследованием смерти цхинвальца Инала Джабиева. 27 января президент Анатолий Бибилов пригрозил депутатам роспуском парламента, если они не соберутся на инициированную им сессию. Ультиматум не подействовал на депутатов, но свою угрозу Бибилов не осуществил. Затем спикер парламента Алан Тадтаев распорядился не выплачивать депутатам заработную плату. Оппозиционеры указали, что бойкот заседаний не может быть основанием для невыплаты зарплат, но продолжили срывать сессии, обвиняя президента в нежелании идти на уступки.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис". С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".