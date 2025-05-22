Защита подсудимого по делу Джабиева потребовала исключить выводы экспертов

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Адвокат Джумбера Бибилова на суде в Цхинвале назвал обвинения в адрес его подзащитного недоказанными, а также потребовал исключить из дела о смерти Инала Джабиева выводы всех судебно-медицинских экспертиз.

Как писал "Кавказский узел" 17 апреля Цхинвальский городской суд сегодня без предупреждения закрыл заседание по делу Джабиева, журналистов не пустили в зал суда. Прокурор в ходе прений запросил для семерых подсудимых реальные сроки от шести до девяти лет. Адвокат потерпевших назвала запрошенные прокурором сроки адекватными. По просьбе защиты был предоставлен перерыв на месяц для подготовки к прениям.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

В Цхинвальском городском суде продолжились прения сторон. На заседании присутствовали семь подсудимых, все, кроме Ацамаза Наниева, который с прошлого года не является в суд по причине нахождения в зоне СВО. Такой документ в суд предоставили его адвокаты.

В суде отсутствовали два из четырех защитников обвиняемых – Карина Кочиева и Альберт Мсоев. Кочиева передала в суд больничную справку о своей госпитализации. Причины отсутствия Мсоева суду не были известны. Сторону потерпевших представляла вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева и ее адвокат Фатима Гатагонова, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Доказательства и их содержание должны быть раскрыты. Защита просит ответить суд – доказана ли вина подсудимого Бибилова?

Адвокат Икрамжан Раматов, представляющий интересы бывшего начальника управления Криминальной милиции Джумбера Бибилова, более трех часов зачитывал эпизоды из томов уголовного дела, в которых проходил его подзащитный. Он заявил, что вина Бибилова не может быть доказана лишь на догадках следствия.

Доказательства и их содержание должны быть раскрыты. Защита просит ответить суд – доказана ли вина подсудимого Бибилова? Моему подзащитному вменяют превышение должностных полномочий в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева. На очной ставке Цховребов сам рассказывал и называл имена тех сотрудников криминальной милиции, которые находились с ним в одном помещении. Потом ему надевали на голову повязку, но он не видел, кто это был. Следствие не установило, кто именно оставался в помещении с Цховребовым. Никем не установлено, какое именно давление оказывал Джумбер Бибилов и на кого. Мой подзащитный все то время находился в своем рабочем кабинете и не выходил оттуда до 14:30. Как он мог нанести удар или склонять к совершению пыток?», - заявил Раматов.

Все судебное заседание было посвящено только выступлению адвоката Бибилова. В завершении он обратился к суду с ходатайством признать недопустимыми доказательствами все имеющиеся судебно-медицинские экспертизы в уголовном деле. Так как экспертизу судмедэксперта Зарины Дзагоевой суд ранее признал недействительной, адвокат Раматов обратил внимание суда, что последующие экспертизы, проведенные в Министерстве обороны России и комиссионная экспертиза основаны на тех данных, которые передала Дзагоева, чем и объяснил свое ходатайство об отмене экспертиз и не принимать их во внимание в качестве доказательства.

Раматов обратился к суду с просьбой оправдать его подсудимого и отменить меру пресечения. Напомним, все подсудимые под подпиской о невыезде.

Адвокат потерпевшей стороны Фатима Гатагонова сообщила корреспонденту «Кавказского Узла», что свои реплики и дополнения обозначит в конце прений.

Прения продолжатся 23 мая.

Новости о расследовании дела и о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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