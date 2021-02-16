Бюджет Южной Осетии принят без кворума парламента

16 февраля 2021, 16:30

За принятие бюджета единогласно проголосовали все собравшиеся на заседание 18 депутатов. Пункт повестки дня об изменениях в Конституцию, позволяющих изменить механизм отстранения от должности генпрокурора, был снят с обсуждения.

Как писал "Кавказский узел", власти Южной Осетии назначили на сегодня очередное заседание парламента. Часть пользователей Instagram призвала оппозицию продолжить бойкот работы законодательного органа. Противники же этого мнения заявили, что акция протеста депутатов вызовет социальные проблемы, от которых пострадают рядовые жители.

Половина депутатов парламента Южной Осетии с осени 2020 года бойкотирует заседания, парализовав его работу. 27 января президент Анатолий Бибилов пригрозил депутатам роспуском парламента, если они не соберутся на инициированную им сессию. Ультиматум не подействовал на депутатов, но свою угрозу Бибилов не осуществил. Спикер парламента Алан Тадтаев распорядился не выплачивать депутатам заработную плату, пока не возобновят работу. Оппозиционеры указали, что бойкот заседаний не может быть основанием для невыплаты зарплат. При этом они продолжили срывать сессии. 12 февраля Минстрой региона заявил об угрозе срыва работ из-за акции протеста депутатов.

Депутаты от партий "Единая Осетия" и "Единство народа" единогласно приняли бюджет Южной Осетии в размере более 7,7 миллиарда рублей с учетом финансовой помощи России в размере более 6,3 миллиарда рублей. За правомочность заседания парламента единогласно проголосовали 18 депутатов, за повестку сессии также проголосовали единогласно, сообщило сегодня ИА "Рес".

Возможность проведения заседания первый вице-спикер парламента Петр Гассиев обосновал тем, что регламент парламента, в котором прописано положение о кворуме (присутствие на заседании не менее двух третей от общего числа депутатов), не имеет правовой силы, так как не был должным образом утвержден. "Любой нормативно-правовой документ вступает в законную силу только после опубликования в государственной газете "Южная Осетия". Мы направили запрос в редакцию газеты "Южная Осетия", и нам ответили, что регламент парламента никогда не публиковался", - привело слова Гассиева информагентство.

Вице-спикер пояснил, что в случае отсутствия легитимных документов парламентарии могут применять российские законы. "В своих действиях мы руководствуемся принятыми нормами в Российской Федерации, в которых говорится, что закон принимается большинством голосов парламентариев", - отметил Гассиев. Его поддержала и представитель президента Южной Осетии в парламенте Анна Кумаритова. "Статья 70 часть 2 Конституции Южной Осетии позволяет нам принять закон о госбюджете тем количеством депутатов, которые находятся в зале", - отметила она.

Собравшиеся на заседание депутаты проголосовали за правомочность заседания, в повестку которого вошло шесть пунктов, в их числе принятие госбюджета и бюджета Пенсионного фонда, плана социально-экономического развития на этот год. Пункт повестки дня, который предусматривал внесение изменений в Конституцию, позволяющих изменить механизм отстранения от должности генпрокурора, был снят с повестки, сообщил сегодня "Sputnik Южная Осетия".

Депутаты добиваются отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева в связи с резонансным делом о смерти Инала Джабиева, умершего после допроса в полиции по делу о покушении на министра внутренних дел. Из-за бездействия парламента не подтверждена легитимность действующего правительства, не принят госбюджет на 2021 год, задерживаются зарплаты в ряде госучреждений, пенсионерам не выплачиваются пенсии. Власти задерживают выдачу пенсий, чтобы выставить виновными депутатов и разозлить народ, заявил депутат парламента от Народной партии. Оппозиционные депутаты также обвиняют президента в нежелании идти на компромиссы.

Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев выразил надежду, что вскоре все принятые парламентом документы будут подписаны президентом Южной Осетии. "Мы сделаем все, чтобы пенсионеры не остались без средств к существованию, медики получили выплаты, а люди - зарплаты и пособия", - добавил он.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".