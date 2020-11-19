Вдова Инала Джабиева раскритиковала итоги экспертизы о причинах его смерти

19 ноября 2020, 18:03

Житель Южной Осетии Инал Джабиев, чье фото со следами побоев вызвало сильное негодование общественности, умер от сердечной недостаточности на фоне отмены наркотического препарата, следует их обнародованных сегодня прокуратурой выводов судмедэкспертизы. Вдова Джабиева отказалась верить итогам этой экспертизы.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября 17 из 34 депутатов парламента Южной Осетии заявили о приостановке работы до решения вопроса об отставке генерального прокурора Урузмага Джагаева, которому парламент объявил вотум недоверия в связи со смертью задержанного силовиками Инала Джабиева. В сентябре супруга Джабиева Оксана Сотиева обратилась в Генпрокуратуру Южной Осетии с просьбой об отводе судмедэксперта из России Сергея Груздева, так как сомневалась в его беспристрастности. Президент Анатолий Бибилов поручил генпрокурору лично отчитываться вдове Инала Джабиева о расследовании дела, однако она предпочла получать информацию через письменные ходатайства.

После того, как задержанный по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева житель Южной Осетии Инал Джабиев скончался 28 августа, в интернете появились фото со следами жестоких побоев на его теле. За смертью Джабиева последовало отстранение главы МВД Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов.

Генпрокуратура Южной Осетии сегодня представила выводы судмедэкспертов по делу о смерти Инала Джабиева. Судебная экспертиза, проведенная в Центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ, установила, что внезапная смерть у Инала Джабиева связана с сердечной недостаточностью, сообщил сегодня следователь Генпрокуратуры Южной Осетии Алан Бестауты. "Комиссия пришла к выводу, что у Джабиева случилась внезапная сердечная смерть на фоне развития абстинентного синдрома, т.е. отмененного наркотического препарата", - приводит его слова "Sputnik Осетия".

Джабиев получил не менее 18 травм, однако все они не являются смертельными, говорится в экспертизе. Часть травм относится к периоду от трех до пяти дней до смерти, эти травмы не причинили вреда здоровью. Другие травмы, которые получены в течение суток до смерти, по мнению экспертов, нанесли легкий вред здоровью. Все указанные травмы, обнаруженные на теле Джабиева, как в совокупности, так и по отдельности не могли являться причиной его смерти", - приводит слова следователя ИА "Рес".

При этом в Генпрокуратуре отметили, что "смерть Джабиева от отмены наркотического препарата не ослабляет уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов", которые заподозрены в избиении Джабиева, и после новых допросов им будет предъявлено обвинение. Если семья потерпевшего не согласна с результатами экспертизы, "они могут ее обжаловать, либо же имеют право провести повторное исследование в выбранном ими экспертном бюро", - заявил Бестауты в ходе пресс-конференции.

Семья Джабиева получила результаты экспертизы 17 ноября и была шокирована заключением экспертов, рассказала жена погибшего. "Всем все видно даже без экспертизы и всем понятно, от чего умер Инал. Там есть еще и абзац, где написано, что смерть наступила в вертикальном положении, то есть он был подвешен на обе руки, то есть на руках у него были наручники. (...) Все предполагали, что такую экспертизу они и сделают. Люди, (...) которых избивают, убивают, – их представляют как наркоманов, у которых была ломка, сердечно-сосудистая недостаточность, и хотят, чтобы народ в это поверил. Я не знаю, как народ, но лично я в это никогда не поверю. Все, кто его знал, все кто был в его окружении, все наши родственники, наши соседи, никто не подтвердит, что Инал был наркоманом", - приводит ее слова 18 ноября "Эхо Кавказа".