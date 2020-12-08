Депутаты парламента Южной Осетии потребовали отставки генпрокурора

08 декабря 2020, 16:40

Генеральный прокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев должен уйти в отставку из-за отсутствия результатов расследования по делу о смерти Инала Джабиева, заявили в своем обращении на имя главы региона депутаты парламента.

Как сообщал "Кавказский узел", около 20 родственников Инала Джабиева вышли 4 декабря на акцию протеста на Театральной площади в центре Цхинвала. Протестующие раскритиковали Генпрокуратуру за отсутствие результатов расследования его гибели. Вдова Джабиева Оксана Сотиева заявила, что акция проводится бессрочно. К вечеру 7 декабря число ее участников возросло до 100 человек. Несмотря на то, что силовики не дали протестующим установить палатку на площади, а также помешали провезти топливо и питание, активисты продолжили акцию протеста.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа Джабиев скончался. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов.

Около 25 депутатов парламента Южной Осетии направили президенту региона Анатолию Бибилову обращение с требованием отставки генпрокурора республики Урузмага Джагаева, поскольку у расследования смерти Джабиева нет результатов. Реакции со стороны властей не последовало. После того, как на площади 4 декабря побывал врио главы МВД, никаких иных попыток со стороны властей встретится с протестующими не было, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" член парламента Южной Осетии от партии "Ныхас" Давид Санакоев.

Вечером 4 декабря к участникам акции вышел врио министра внутренних дел Южной Осетии Мераб Пухаев и призвал собравшихся разойтись. Пухаев пообещал протестующим, что виновные будут наказаны. Однако активисты продолжили акцию протеста.

В акции на площади в Цхинвале участвуют не только родственники Джабиева, но и другие активисты и неравнодушные жители, отметил он. "В разное время здесь бывает от 20-30 до 100 человек. Кто-то приходит, кто-то уходит. Ночью людей меньше, поскольку нам категорически запретили ставить палатку (а когда мы попробовали ее поставить процесс прервали спецподразделения МВД) или разводить костры, чтобы согреться. Милиция оцепила площадь, не пускает автомобили, поставив металлические заграждения. И не всегда пропускает людей – в том числе и тех, кто приносит чай или кофе, чтобы те, кто на площади, могли согреться", – сказал Санакоев.

Протест не носит политического характера, отметил он. "Это протест родственников Инала Джабива, которые хотят справедливого расследования. На площади есть депутаты, в том числе и я, но мы пришли сюда не как депутаты, а как граждане Южной Осетии", – пояснил Санакоев.

Поскольку правоохранители запретили ставить палатку и спать негде, участники акции (в основном — женщины) садятся на скамейки и греются у небольшой газовой плиты, которую удалось пронести на площадь, рассказала вдова Оксана Сотиева. "Мы не спим там. Мы сменяемся каждый день в 12.00 и 24.00, а спим уже дома", – сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Силовики не всегда пропускают людей, которые пытаются принести на площадь еду и кипяток для чая, подтвердила она. "В первый день они вообще не разрешали ничего проносить – даже кипяток", – отметила Сотиева.

Вдова Джабиева отказалась верить итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата,. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. В конце ноября депутаты пригласили генпрокурора Джагаева и судмедэксперта Южной Осетии Зарину Дзагоеву в парламент для обсуждения хода расследования смерти Инала Джабиева, но остались неудовлетворенными их ответами.

С утра 8 декабря на площади в Цхинвале остаются около 20 участников акции, ситуация стабильная, происшествий нет, отчитались силовики. "Сотрудники правоохранительных органов круглосуточно охраняют Театральную площадь и близлежащую территорию, <…> чтобы не допустить возникновения беспорядков", – процитировало сегодня агентство "Рес" сообщение МВД Южной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Цхинвале переменная облачность, температура воздуха +2 градуса, ветер 6 метров в секунду. В ночь на 9 декабря ожидается снег, температура воздуха понизится до -1 градуса, скорость ветра снизится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.