Родственники Джабиева отказались прекращать протестную акцию в Цхинвале

В центре Цхинвала четвертый день продолжается бессрочная акция протеста родственников Инала Джабиева, скончавшегося на допросе в МВД Южной Осетии. Силовики не дали поставить палатку на площади, мешают провозить топливо для керосинового обогревателя, запрещают передавать еду протестующим, однако они остаются на площади, передает корреспондент «Кавказского узла» с места событий.

Как писал "Кавказский узел", с 4 декабря родственники Инала Джабиева, в том числе его вдова Оксана Сотиева проводят на центральной площади Цхинвала акцию протеста. Врио главы МВД встретился с ними уже 4 декабря и заверил, что виновные в его смерти будут наказаны, но протестующих это не убедило. Силовики не позволяют участникам круглосуточной акции протеста в центре Цхинвала покупать горячие напитки и помешали установить палатку, посетовала Сотиева 6 декабря. Участники акции вынуждены были растянуть полиэтилен вместо палаток.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева и 28 августа скончался. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов. Двое из восьми обвиняемых переведены под подписку о невыезде. 6 декабря Генпрокуратура сообщила, что начальник управления уголовного розыска заподозрен в халатности, отчиталась Генпрокуратура Южной Осетии.

7 декабря в Цхинвале на Театральной площади продолжилась акция протеста родственников Инала Джабиева, который умер на допросе в МВД Южной Осетии 28 августа, передает присутствовавшая на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

Под открытым небом уже четвертый день собираются от 30 до 100 человек, помимо родных Джабиева присутствуют также соседи, друзья и простые горожане, которые поддерживают участников акции и считают, что "Инал Джабиев был избит до смерти сотрудниками МВД".

"Я как депутат и как гражданка своего государства разделяю горе семьи Джабиевых и считаю, что все виновные в этом преступлении должны понести справедливое наказание, а расследование этого преступления должно быть максимально объективным",- сказала корреспонденту "Кавказского узла" пришедшая поддержать родных Джабиева депутат парламента Южной Осетии Зита Бесаева.

Тех участников акции, кто остаётся на площади всю ночь, с утра сменяют другие. "Ночью стоим, гуляем, разговариваем - никто из нас не спит. Негде. Так за разговорами и светает. Ближе к четырем утра становится холодно. Хочется ведь спать, и от этого озноб пробегает по телу. Спина сильно устает за ночь стояния на ногах", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции.

Женщины вынуждены закутываться в пледы и одеяла, мужчины от них отказываются. Под елям установили керосиновый обогреватель, вокруг которого обычно собираются женщины, иногда - по 15 человек. Полиэтилен, который участники акции натянули между деревьями как заслон от ветра, силовики пытались убрать, но им помешала мать Инала Джабиева.

Вечером 7 декабря сотрудники правоохранительных органов не дали пронести на площадь баллон с природным газом, который был нужен участникам акции, чтобы согреться. Жители окрестных домов снимают на смартфоны словесные перепалки митингующих и силовиков.

"В культуре и обычаях осетин женщина в трауре приравнивается к чему-то неприкосновенному. Женщину в трауре пропускают вне очереди, ей помогают, к ней проявляют особое уважение из-за постигшего горя. Эти правила знают даже дети. И сегодня что мы видим? У матери в трауре из рук вырывают палатку, ей не дают забрать чашку кофе из аппарата. Ей ухмыляются в лицо сотрудники в форме. Это, знаете, за гранью добра и зла. Это вопиющее издевательство. Мы будем рядом с этой семьёй столько, сколько понадобится", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции. Митингующие отказываются называть свои фамилии из страха быть арестованными.

5 декабря Оксана Сотиева заявила о задержании трех участников акции протеста, МВД эту информацию не подтвердило. Генпрокуратура Южной Осетии объявила в розыск брата Инала Джабиева Ацамаза. По данным ведомства, Ацамаз Джабиев 11 ноября обругал нецензурными фразами силовиков в помещении прокуратуры, а затем на акции 4 декабря "публично оскорблял представителей власти".

Театральная площадь загорожена металлическими ограждениями, въезды перекрыты машинами милиции. Все пешеходы, направляющиеся к площади, проверяются силовиками. "Заглядывает в пакеты, в сумки. Я несла на площадь чай в термосе. Спросила милиционера, хочет ли он чашку чая. Отказался. Когда я шла обратно домой, он меня спрашивает, много там ещё людей на площади. Милиционеры тоже устали тут стоять круглые сутки", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Зарина.

Иногда протестующим приносят еду и горячие напитки мальчики лет двенадцати. "Они нам конфеты, печенье принесли в капюшонах курток, чтобы милиция их не обнаружила. Владельцы близлежащих кафе и продуктовых магазинов тоже наполняют пакеты продуктами и бутербродами и присылают нам", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Ибрагим.

Митингующие следят, чтобы вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева не простыла. "Люди приносят тёплую одежду. Кутают Оксану в несколько курток. Она замучалась уже. Троих малолетних детей оставляет сестре и ждёт ответа властей", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" соседка Оксаны Сотиевой.

Среди протестующих прошёл слух о возможном силовом разгоне людей с площади. В МВД Республики эту информацию опровергли. "Митинг носит несанкционированный характер. Однако информация о возможном применении силы и разгоне не соответствует действительности", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница ведомства.

Акцию протеста в Цхинвале прокомментировал в своем блоге на "Кавказском узле" журналист Алан Цхурбаев. "Ситуация напряженная, народ требует ответа. Тем более, что некоторым задержанным по подозрению в убийстве Джабиева сейчас смягчили меры пресечения до домашнего ареста", - написал блогер в публикации "Коротко о митингах в Цхинвале".

Когда прокуратура назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата, вдова Джабиева отказалась верить итогам этой экспертизы. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. В конце ноября депутаты пригласили генпрокурора Джагаева и судмедэксперта Южной Осетии Зарину Дзагоеву в парламент для обсуждения хода расследования смерти Инала Джабиева, но остались неудовлетворенными их ответами.

25 ноября журналист издания "Площадь Свободы" Руслан Тотров указал, что расследование смерти Джабиева напоминает дело владикавказца Владимира Цкаева, который скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к смерти Владимира Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, отмечается в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".