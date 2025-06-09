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19:04, 9 июня 2025

Боец из Южной Осетии убит в зоне военной операции на Украине

Житель Южной Осетии Алан Плиев, убитый в зоне военной операции на Украине. Фото из телеграм-канала ИА "Рес".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Южной Осетии Алан Плиев убит при выполнении боевого задания в зоне военной операции на Украине. С начала операции на Украине убиты как минимум 27 бойцов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Кабисов из Цхинвала стал как минимум 26-м убитым на Украине жителем Южной Осетии, чью гибель в военной операции официально признали власти.

При выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции убит житель села Корнис Знаурского района Алан Плиев. Он был тяжело ранен и от полученных ранений скончался в военном госпитале Санкт-Петербурга. Алану Плиеву был 31 год, у него остался четырехлетний сын, сообщило ИА "Рес".

Сегодня тело Плиева было доставлено в Южную Осетию, где 11 июня состоятся его похороны.

"Кавказский узел" писал также, что с начала военной операции на Украине на сегодняшний день официально признаны убитыми в ней не менее 437 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды и мемориальные доски не гарантируют семьям убитых поддержку государства после потери кормильцев, отмечается в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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