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11:57, 9 июня 2025

Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях

Алексей Горбачев. Фото: https://t.me/MozdokRaionAMS/5766

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Горбачев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 437 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 7 июня были официально признаны убитыми в военной операции не менее 436 бойцов из Северной Осетии.

В военной операции убит житель Моздокского района Алексей Горбачев, сообщила сегодня в своем телеграм-канале районная администрация. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 437 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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