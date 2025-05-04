Житель Южной Осетии убит в зоне СВО

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Сергей Кабисов из Цхинвала убит на Украине. С февраля 2022 года власти республики официально назвали имена как минимум 26 убитых на Украине комбатантов.

Как писал "Кавказский узел", Сослан Габараев стал как минимум 25-м жителем Южной Осетии, убитым на Украине.

Минобороны Южной Осетии посмертно наградило медалью «Хуыбылты Валери» участника СВО Сергея Кабисова, об этом 3 мая сообщил ТГ-канал информагентства "Рес". Ранее боец посмертно был также награжден медалью «За воинскую доблесть» I степени Минобороны РЮО.

Кабисов принимал участие в боевых действия в ДНР и ЛНР с 2014 года, также был участником боевых действий в августе 2008 года. Он был убит в ходе специальной военной операции в Запорожской области.

Похоронен Сергей Кабисов был в Цхинвале еще в октябре 2024 года. Проститься с бойцом тогда пришло и руководство республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым.

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