Уроженец Южной Осетии убит на Украине

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Сослан Габараев из Цхинвала убит на Украине. С февраля 2022 года власти республики официально назвали имена как минимум 25 убитых на Украине комбатантов.

Как писал "Кавказский узел", Феликс Бестаев стал как минимум 24-м жителем Южной Осетии, убитым на Украине.

В ноябре 2024 года была подтверждена гибель в ходе боевых действий на Украине жителя Южной Осетии Георгия Кораева. Он был убит в марте 2022 года, о чем широко стало известно после посмертного награждения Кораева орденом Мужества.

Сотрудники Минобороны Южной Осетии 28 апреля участвовали в церемонии памяти убитого на Украине Сослана Габараева. На стене дома на улице Мамсурова, где он жил, открыли мемориальную доску.

Габараеву, убитому на Украине в 2023 году, было 27 лет, у него остались трехлетний сын и беременная жена, говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны Южной Осетии.

"Кавказский узел" ведет также поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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