Стало известно о гибели на Украине бойца из Южной Осетии

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Георгий Кораев из Южной Осетии убит в спецоперации. Он стал по меньшей мере 23-м жителем Южной Осетии, убитым на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 16 августа была официально подтверждена гибель 22 жителей Южной Осетии в ходе боевых действий на Украине. 22-м убитым стал Ромео Плиев.

Кораев был убит в марте 2022 года. Президент Алан Гаглоев передал государственную награду Орден Мужества отцу Георгия Кораева, сказано в сообщении в телеграм-канале "РЕС-Новости Южной Осетии".

"Кавказский узел" ведет также поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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