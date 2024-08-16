Убитый на Украине боец похоронен в Южной Осетии

16 августа 2024, 04:50

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Ромео Плиев, убитый в ходе боевых действий в зоне спецоперации, похоронен в Цхинвале.

Как писал "Кавказский узел", к 31 июля была официально подтверждена гибель 21 жителя Южной Осетии в ходе боевых действий на Украине. 21 стал житель Цхинвала Давид Санакоев.

15 августа в Цхинвале похоронили Ромео Плиева, которые был убит в зоне проведения специальной военной операции, сообщает государственное информационное агентство "Рес".

На похороны бойца пришли представители властей Южной Осетии, в том числе премьер-министр Константин Джуссоев, спикер парламента Алан Маргиев, глава администрации президента Алан Алборов, а также представители министерств, ведомств и посольства России.

Сообщается, что Плиеву было 44 года, у него осталось трое детей.

Как писал "Кавказский узел", к 31 июля 4600 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми на Украине.

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