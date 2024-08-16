16 августа 2024, 04:50

Убитый на Украине боец похоронен в Южной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ромео Плиев, убитый в ходе боевых действий в зоне спецоперации, похоронен в Цхинвале.

Как писал "Кавказский узел", к 31 июля была официально подтверждена гибель 21 жителя Южной Осетии в ходе боевых действий на Украине. 21 стал житель Цхинвала Давид Санакоев.

15 августа в Цхинвале похоронили Ромео Плиева, которые был убит в зоне проведения специальной военной операции, сообщает государственное информационное агентство "Рес".

На похороны бойца пришли представители властей Южной Осетии, в том числе премьер-министр Константин Джуссоев, спикер парламента Алан Маргиев, глава администрации президента Алан Алборов, а также представители министерств, ведомств и посольства России.

Сообщается, что Плиеву было 44 года, у него осталось трое детей.

Как писал "Кавказский узел", к 31 июля 4600 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми на Украине. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Более 4550 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине", "Убитый в ходе спецоперации боец похоронен в Цхинвале", "Аналитики в Москве оценили роль Южной Осетии на Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 августа 2024, 03:51

16 августа 2024, 02:52

16 августа 2024, 01:53

16 августа 2024, 00:54

15 августа 2024, 23:57

  • Дагестанские чеченцы назвали преувеличением сообщения о несанкционированной акции в Махачкале

    Представители чеченской общины в Дагестане намеревались прийти к муфтию как лидеру аварского народа, чтобы обсудить с ним восстановление Ауховского района, митингов или протестных акций не планировалось, сообщили представители чеченцев-ауховцев. По их словам, ситуация с так называемым митингом была искусственно раздута, после чего Общественный совет чеченцев Дагестана принял решение об отмене посещения муфтията.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи