Более 4600 бойцов из регионов юга России официально признаны убитыми на Украине

31 июля 2024, 05:28

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С начала специальной военной операции на Украине убито не менее 2222 военных из СКФО и 2380 бойцов из ЮФО, следует из данных властей и силовиков. Больше всего убитых из этого числа пришлось на Дагестан.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным на 27 июля представители властей и силовых структур официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 4553 бойцов из регионов юга России и республик Северного Кавказа. Наибольшее количество погибших военных пришлось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Представители властей и силовых структур с начала специальной военной операции на Украине признали убитыми не менее 4602 бойцов из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

По официальным данным, на Украине убиты 2222 военных из СКФО. Больше всего убитых приходится на Дагестан – 967. Подтверждена смерть 299 бойцов из Северной Осетии, 459 военных из Ставропольского края, 192 силовиков из Чечни 1 , 157 бойцов из Кабардино-Балкарии 2 , 72 – из Ингушетии и 76 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе СВО 2380 военных из регионов ЮФО. По данным властей, убиты 861 силовик из Волгоградской области, 516 военнослужащих из Ростовской области, 508г бойца из Краснодарского края, 349 военных из Астраханской области, 58 военнослужащих из Адыгеи, 88 – из Калмыкии.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в ходе СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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