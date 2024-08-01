01 августа 2024, 05:35

Боец из Южной Осетии убит на Украине

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Давид Санакоев, убитый в ходе боевых действий на Украине, похоронен в Цхинвале. 

Как писал "Кавказский узел", к 7 июля была официально подтверждена гибель 20 жителей Южной Осетии в ходе боевых действий на Украине. 20-м в этом списке стал 40-летний боец из Южной Осетии Альберт Цховребов.

В похоронах 37-летнего Санакоева, убитого в зоне военных действий на Украине, 31 июля сообщила администрация президента Южной Осетии. Алан Гаглоев вместе с рядом чиновников участвовал в церемонии. 

"Указом главы государства Давид Санакоев посмертно награжден Медалью «Защитнику Отечества»", - говорится в публикации на официальном сайте. 

Давид Санакоев учился на факультете юриспруденции Юго-Осетинского государственного университета, был военнослужащим Минобороны Южной Осетии, за участие в боевых действиях был отмечен наградами Южной Осетии и Северной Осетии, отмечается в публикации Sputnik Южная Осетия. 

Как писал "Кавказский узел", к 31 июля 4600 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми на Украине. 

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Примечание:

 "Более 4550 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине", "Убитый в ходе спецоперации боец похоронен в Цхинвале", "Аналитики в Москве оценили роль Южной Осетии на Кавказе". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 августа 2024, 07:21

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  • Суд по делу Султанова отказался назначить комплексную экспертизу

    Адвокат, представляющий интересы родителей убитого жителя Каякента Магомед-Али Султанова, добивается назначения комплексной комиссионной экспертизы по делу. На заседании 31 июля суд отклонил его ходатайство, хотя против такой экспертизы не возражала даже защита обвиняемых.

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