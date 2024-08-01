Боец из Южной Осетии убит на Украине

01 августа 2024, 05:35

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Давид Санакоев, убитый в ходе боевых действий на Украине, похоронен в Цхинвале.

Как писал "Кавказский узел", к 7 июля была официально подтверждена гибель 20 жителей Южной Осетии в ходе боевых действий на Украине. 20-м в этом списке стал 40-летний боец из Южной Осетии Альберт Цховребов.

В похоронах 37-летнего Санакоева, убитого в зоне военных действий на Украине, 31 июля сообщила администрация президента Южной Осетии. Алан Гаглоев вместе с рядом чиновников участвовал в церемонии.

"Указом главы государства Давид Санакоев посмертно награжден Медалью «Защитнику Отечества»", - говорится в публикации на официальном сайте.

Давид Санакоев учился на факультете юриспруденции Юго-Осетинского государственного университета, был военнослужащим Минобороны Южной Осетии, за участие в боевых действиях был отмечен наградами Южной Осетии и Северной Осетии, отмечается в публикации Sputnik Южная Осетия.

Как писал "Кавказский узел", к 31 июля 4600 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми на Украине.

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