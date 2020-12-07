Активисты на площади в Цхинвале растянули полиэтилен вместо палаток

07 декабря 2020, 13:28

Участники круглосуточной акции с требованием наказать виновных в смерти Инала Джабиева растянули полиэтилен после того, как силовики не дали им установить палатку. Государственные СМИ игнорируют акцию на Театральной площади Цхинвала.

"Кавказский узел" сообщал, что с 4 декабря родственники Инала Джабиева, в том числе его вдова Оксана Сотиева проводят на центральной площади Цхинвала акцию протеста. Врио главы МВД встретился с ними уже 4 декабря и заверил, что виновные будут наказаны, но протестующих это не убедило. Силовики не позволяют участникам круглосуточной акции протеста в центре Цхинвала покупать горячие напитки и помешали установить палатку, посетовала Сотиева 6 декабря.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева и 28 августа скончался. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов. Двое из восьми обвиняемых переведены под подписку о невыезде. 6 декабря Генпрокуратура сообщила, что начальник управления уголовного розыска заподозрен в халатности, отчиталась Генпрокуратура Южной Осетии.

По состоянию на 10.40 мск 7 декабря акция на Театральной площади продолжалась, там присутствовала, в частности, мать Инала Джабиева. Силовики не мешали проходить на площадь, хотя металлические решетки, установленные силовиками еще 5 декабря, остались на месте. При этом ограничен проезд машин по отрезку улицы Сталина и на небольшом участке улицы Хетагурова, примыкающем к зданию правительства.

Активисты опасаются силового разгона, но число силовиков в районе площади не увеличилось, сообщил Telegram-канал "Бонвӕрнон".

5 декабря Оксана Сотиева заявила о задержании трех участников акции протеста, МВД эту информацию не подтвердило. Генпрокуратура Южной Осетии объявила в розыск брата Инала Джабиева Ацамаза. По данным ведомства, Ацамаз Джабиев 11 ноября обругал нецензурными фразами силовиков в помещении прокуратуры, а затем на акции 4 декабря "публично оскорблял представителей власти".

На фото, опубликованных сегодня Telegram-каналом "Бонвӕрнон", виден растянутый между деревьями полиэтилен, он прикрывает с одной стороны четыре скамейки, поставленные квадратом. Скамьи застелены, чтобы на них было не холодно сидеть, между ними стоят мангал и печка, рядом видна горючая смесь для растопки. На скамейках сидят до десяти женщин в теплой одежде, некоторые из них укрыты пледами.

На еще одной скамейке стоят коробки и ящики с продуктами, канистра, пачка пищевой соды. В кадр попали несколько групп стоящих людей - около 12 человек.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Цхинвале +3 градуса, слабый дождь, ветер 5 метров в секунду. В ночь на 7 декабря осадки прекратятся, температура понизится до +2 градусов, а ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Южноосетинские СМИ игнорируют акцию протеста на Театральной площади, указано в публикации Telegram-канала "Старая площадь" от 6 декабря. Государственная телерадиокомпания "Алания", национальная телекомпания "Осетия-Ирыстон" вообще не упомянули об акции в своих новостных выпусках, а ГТРК "Ир" посвятило делу Джабиева короткий сюжет в итоговом выпуске за неделю, рассказав там не об акции, а об отпущенных под подписку о невыезде обвиняемых.

"[В новостях] президент Бибилов, еще Бибилов, снова Бибилов и совсем чуть-чуть президента напоследок. О чем говорит глава государства? Да о чем угодно, кроме "дела Джабиева". Как вы уже догадались, о трехдневной акции протеста на Театральной площади ни слова", - написали авторы Telegram-канала.

Отметим, что государственное информационное агентство "Рес" ни 6 декабря, ни к 13.30 мск 7 декабря также ничего не писало об акции протеста на Театральной площади.

Когда прокуратура назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата, вдова Джабиева отказалась верить итогам этой экспертизы. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. В конце ноября депутаты пригласили генпрокурора Джагаева и судмедэксперта Южной Осетии Зарину Дзагоеву в парламент для обсуждения хода расследования смерти Инала Джабиева, но остались неудовлетворенными их ответами.

25 ноября журналист издания "Площадь Свободы" Руслан Тотров указал, что расследование смерти Джабиева напоминает дело владикавказца Владимира Цкаева, который скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к смерти Владимира Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, отмечается в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".