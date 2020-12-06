Вдова Джабиева сообщила о попытках силовиков помешать протестам

06 декабря 2020, 14:23

Силовики не позволяют участникам круглосуточной акции протеста в центре Цхинвала покупать горячие напитки и помешали установить палатку, рассказала вдова Инала Джабиева. Два из восьми обвиняемых по делу о смерти Джабиева переведены под подписку о невыезде, а начальник управления уголовного розыска заподозрен в халатности, отчиталась Генпрокуратура Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", с 4 декабря вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева проводит на центральной площади Цхинвала акцию протеста, которая, по ее словам, продолжится вплоть до наказания виновных в смерти Джабиева. 5 декабря число участников круглосуточной акции протеста выросло до 60. Протестующие отказались расходиться после встречи с руководителем МВД. Вместе с родственниками Джабиева в акции участвует депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев, он призвал правоохранителей не применять силу.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева и 28 августа скончался. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов.

Акция в Цхинвале проходит третий день

Бессрочная акция протеста родственников Инала Джабиева продолжилась и сегодня. На Театральной площади круглые сутки находятся вдова Инала Джабиева, его мать и брат-близнец Ацамаз Джабиев. Кроме того, для поддержки семьи Джабиева ежедневно на площадь приходят примерно от 30 до 100 сограждан, среди которых есть несколько депутатов парламента. Ближе к ночи число людей уменьшается. Чтобы протестующие могли согреться, горожане приносят им чай в термосах и еду, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева.

"Милиционеры и омоновцы, которые тут же дежурят рядом, запретили нам брать горячие напитки из аппаратов. Не подпускают. Также запретили в близлежащих кафе и магазинах продавать нам чай, кофе, и не пропускали кипяток. Все равно как-то умудряются нам проносить в термосах чай. На наш вопрос, почему нам нельзя купить кофе, [силовики] ответили "такой приказ", - рассказала Оксана Сотиева.

По ее словам, чтобы не находиться под открытым небом и моросящим ночным дождем, участники акции привезли палатку, где они рассчитывали согреваться по очереди. "Как только подвезли палатку, и стали выгружать опоры на площади, сразу набежали бойцы ОМОН, милиционеры и в буквальном смысле вырвали из рук женщин все части палатки", - рассказала вдова Джабиева.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Цхинвале +3 градуса, слабый дождь, ветер 5 метров в секунду. В ночь на 7 декабря осадки прекратятся, температура понизится до +2 градусов, а ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Брат Инала Джабиева объявлен в розыск

Генпрокуратура Южной Осетии объявила в розыск Ацамаза Джабиева, брата Инала Джабиева, по подозрению в публичном оскорблении представителей власти, сообщил следователь генпрокуратуры Алан Бестаев.

"В помещении прокуратуры Цхинвала 11 ноября Ацамаз Джабиев оскорбил представителей власти нецензурными фразами. Также на Театральной площади столицы 4 декабря Джабиев публично оскорблял представителей власти", - сказал Бестаев.

По его словам, Джабиев скрылся от правоохранителей и объявлен в местный оперативный розыск, пишет сегодня "Sputnik Осетия".

Двое обвиняемых освобождены из-под ареста

Два из восьми обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева освобождены из-под стражи под подписку о невыезде, сообщила Генпрокуратура Южной Осетии. "Органом предварительного следствия принято решение об изменении меры пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении двух обвиняемых, в связи с тем, что их участие в следственных действиях и уголовном судопроизводстве может быть обеспечено мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - цитирует сегодня издание сообщение ведомства.

Кроме того, Генпрокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело в отношении начальника управления уголовного розыска криминальной милиции МВД, полковника Джемала Бибилова по статье 293 УК РФ (халатность), сообщило ведомство.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту превышения должностных полномочий сотрудниками криминальной милиции МВД республики, повлекшее смерть жителя Цхинвала Инала Джабиева и причинение вреда здоровью гражданам - Николаю Цховребову и Герсану Кулумбегову, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, в отношении начальника уголовного розыска криминальной милиции Джемала Бибилова возбуждено уголовное дело по статье халатность", - приводит сегодня слова Алана Бестаева ИА "Рес".

Напомним, после смерти Джабиева жители Южной Осетии неоднократно выходили на акции протеста, в том числе потребовав отставки главы региона Анатолия Бибилова. 1 сентября 17 из 34 депутатов заявили о бойкоте работы парламента до решения вопроса об отставке генпрокурора Урузмага Джагаева, которому парламент объявил вотум недоверия. Когда прокуратура назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата, вдова Джабиева отказалась верить итогам этой экспертизы.

Версия о смерти Джабиева от сердечной недостаточности из-за отмены наркотического препарата расходится с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. Депутаты пригласили генпрокурора Джагаева и судмедэксперта Южной Осетии Зарину Дзагоеву в парламент для обсуждения хода расследования смерти Инала Джабиева, но остались неудовлетворенными их ответами.

25 ноября журналист издания "Площадь Свободы" Руслан Тотров указал, что расследование смерти Джабиева напоминает дело владикавказца Владимира Цкаева, который скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года.

В причастности к смерти Владимира Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".