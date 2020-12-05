Вдова Джабиева заявила о задержании трех активистов

05 декабря 2020, 21:26

Задержаны трое протестующих, которые провели ночь на площади в центре Цхинвала, заявила вдова Инала Джабиева. Вместе с родственниками Джабиева в акции участвует депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев, он призвал правоохранителей не применять силу.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева провела одиночный пикет перед зданием российского посольства в Цхинвале, а затем вместе с двумя десятками родственников вышла на центральную площадь и раскритиковали Генпрокуратуру за отсутствие результатов расследования гибели Джабиева. Протестующие остались на площади на ночь, несмотря на то, что силовики не дали им ни поставить палатки, ни развести костер. Сегодня в середине дня в акции участвовали около 15 человек. Протестующие отказались расходиться после встречи с руководителем МВД. Акция продолжится вплоть до наказания виновных, заявила Сотиева.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева и 28 августа скончался. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение главы МВД Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов.

Число протестующих выросло до 60

Telegram-канал "Бонвӕрнон" опубликовал сегодня вечером видео, на котором Оксана Сотиева говорит на площади с журналистами на осетинском языке. "Оксана Сотиева говорит что будет стоять до конца и поблагодарила всех людей, которые поддержали семью Инала Джабиева", - поясняется в публикации. На видео Сотиева стоит в черном траурном платке на голове, завернувшись в плед.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Цхинвале было +5, ночью температура упадет до +2, а днем 6 декабря не поднимется выше +3. При этом завтра в столице Южной Осетии ожидается дождь. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Сотиева заявила о задержании трех протестующих. "Трое из ребят, которые поддерживали нас всю ночь своим присутствием, задержаны!" - говорится в перепосте из закрытого Instagram-аккаунте Сотиевой, сделанном сегодня в Telegram-канале "Бонвӕрнон".

При этом в МВД отрицают, что задерживали ночью кого-либо из протестующих. "Никаких задержаний в течение ночи не было, милиционеры дежурят для предотвращения провокаций", - процитировал сегодня сотрудника пресс-службы МВД Алика Джиоева "Sputnik Южная Осетия".

К вечеру число участников акции выросло до 60 человек, сообщил врио главы МВД Южной Осетии Мераб Пухаев. "Около 20 человек оставались на площади до утра. На данный момент их около 60 человек. Люди ведут себя спокойно, хотя сама акция несанкционированная и, следовательно, незаконная", - сказал Пухаев. Он отметил, что "в таких акциях нет смысла, так как семья Джабиева имеет доступ ко всем материалам следствия, по каждому их запросу следствие предоставляет им информацию". Личный состав МВД переведен на усиленный вариант несения службы, передал ТАСС.

Сегодня сотрудники милиции возвели вокруг Театральной площади забор, чтобы к родственникам Инала Джабиева не смогли присоединиться другие протестующие, указано в публикации Telegram-канала "Бонвӕрнон". На опубликованном там видео люди в куртках и штанах защитного цвета монтируют по периметру площади металлическую ограду. Однако, по данным Instagram-паблика "ЧП.Цхинвал", проход на площадь открыт. "На площадь можно пройти беспрепятственно. Запрета нет", - говорится в публикации, сделанной около 20.00 мск.

На фото с акции протеста, опубликованном на Telegram-канале "Площадь Свободы", трое активисток стоят с плакатами "Стоп беспределу", "Закон!!! Справедливость. Инал Джабиев" и плакатом с фотографией Инала Джабиева и надписью "Я хотел жить". За протестующими видны еще несколько человек, стоящих без плакатов. Фото сделано сегодня вечером, указано в публикации.

Депутат Санакоев призвал правоохранителей не применять силу

И 4 декабря, и сегодня на Театральной площади рядом с протестующими находится депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев. "Буду поддерживать их столько, сколько потребуется, и публично выражаю свое восхищение мужеством матери и вдовы Инала. Это моя позиция не как депутата, а как человека и осетина. Я всю жизнь прожил здесь и никогда не думал, что у нас наступят времена, когда люди в форме вступят в физическое противоборство с матерью в трауре. Но мы дожили и до этого", - процитировал Telegram-канал "Площадь Свободы" слова Санакоева.

Депутат обратился к правоохранителям с призывом не применять силу. "Обращаюсь к нашим братьям в форме, большинство из которых не поддерживает этот режим и прекрасно знает, как убили Инала. <...> Это уже не та ситуация, в которой потом кто-то сможет оправдаться тем, что исполнял приказ. Семья Джабиевых на площади - это совесть Южной Осетии в дни ее глубокого бесчестия и позора. И если мы позволим кому-нибудь поднимать руку на женщин в трауре, то это бесчестие ляжет на нас всех", - заявил Давид Санакоев.



Он также призвал жителей Южной Осетии поддержать родственников Инала Джабиева. "Не нужно выходить за кого-то или против из политических соображений. Просто по-человечески поддержите семью, у которой убили сына, брата и мужа", - сказал он. Депутат назвал президента Бибилова, генпрокурора Джагаева и бывшего главу МВД Наниева "временщиками". "Это не больше, чем одна позорная страница нашей истории, мы ее скоро перелистнем. Это временщики. Сейчас решается что-то более важное", - заключил Давид Санакоев.

Читатели Instagram-паблика "ЧП.Цхинвал", разместившего сегодня видео с выступлением Сотиевой на Театральной площади, высказались в ее поддержку. "Власть продажная, прогнившая", - написал danulik3706. "Силы и терпения вам, а всем чиновникам позор", - высказалась seldinadzhioeva.

1 сентября 17 из 34 депутатов заявили о бойкоте работы парламента до решения вопроса об отставке генерального прокурора Урузмага Джагаева, которому парламент объявил вотум недоверия в связи со смертью Джабиева. В конце ноября депутаты пригласили генпрокурора Джагаева и судмедэксперта Южной Осетии Зарину Дзагоеву в парламент для обсуждения хода расследования смерти Инала Джабиева, но остались неудовлетворенными их ответами.

Президент Анатолий Бибилов поручил генпрокурору лично отчитываться вдове Инала Джабиева о расследовании дела, однако она предпочла получать информацию письменно. Когда прокуратура назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата, вдова Джабиева отказалась верить итогам этой экспертизы. Версия о смерти Джабиева от сердечной недостаточности из-за отмены наркотического препарата расходится с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках.

Напомним, что в соседнем российском регионе, Северной Осетии, вызвала широкий резонанс смерть Владимира Цкаева после задержания в ноябре 2015 года. В причастности к его смерти обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, сказано в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".