Семья Инала Джабиева продолжила акцию протеста в Цхинвале

05 декабря 2020, 13:35

Около 15 человек продолжают акцию протеста на Театральной площади в Цхинвале, требуя расследования по делу о смерти Инала Джабиева. Семья Джабиева намерена проводить акцию до тех пор, пока не будут наказаны виновные, заявила вдова погибшего Оксана Сотиева.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 декабря на акцию протеста на Театральной площади в центре Цхинвала вышли около 20 родственников Инала Джабиева и раскритиковали Генпрокуратуру за отсутствие результатов расследования его гибели.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева и 28 августа скончался. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовало отстранение главы МВД Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов.

На Театральной площади в Цхинвале находятся около 15 человек, семья намерена стоять на площади пока не добьется справедливого расследования смерти Джабиева и привлечения к ответственности всех причастных к его гибели, отметила вдова погибшего Оксана Сотиева. "Представители правоохранительных органов ночью нам не разрешили развернуть палатки, не разрешили разжечь костер. Наша акция бессрочна, пока мы не добьемся справедливого расследования смерти Инала", – привело сегодня слова Сотиевой агентство "Рес".

Вечером 4 декабря к участникам акции вышел врио министра внутренних дел Южной Осетии Мераб Пухаев и призвал собравшихся разойтись, сообщил сегодня "15-й регион". "Следствие по данному делу ведется, и все виновные будут наказаны", – привело издание его слова.

Напомним, что после смерти Джабиева жители Южной Осетии неоднократно выходили на акции протеста, в том числе потребовав отставки главы региона Анатолия Бибилова. 1 сентября 17 из 34 депутатов заявили о бойкоте работы парламента до решения вопроса об отставке генпрокурора Урузмага Джагаева, которому парламент объявил вотум недоверия. Когда прокуратура назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата, вдова Джабиева отказалась верить итогам этой экспертизы.

Версия о смерти Джабиева от сердечной недостаточности из-за отмены наркотического препарата расходится с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. Депутаты пригласили генпрокурора Джагаева и судмедэксперта Южной Осетии Зарину Дзагоеву в парламент для обсуждения хода расследования смерти Инала Джабиева, но остались неудовлетворенными их ответами.