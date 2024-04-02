Показания следователя заставили вдову Джабиева подать жалобу в прокуратуру

02 апреля 2024, 13:33

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После выступления следователя Олега Техова в суде по делу о смерти Инала Джабиева вдова погибшего Оксана Сотиева обратилась с жалобой на следователя в прокуратуру Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", задержанный вместе с Иналом Джабиевым по подозрению в покушении на главу МВД Николай Цховребов были избит и доставлен в больницу в бессознательном состоянии, заявили врачи на заседании суда 1 апреля. Главный кардиолог Минздрава Южной Осетии исключила болезнь сердца в качестве причины смерти Джабиева.

Дело о смерти Джабиева было передано в суд в октябре 2023 года. На первых заседаниях были зачитаны обвинительные заключения сотрудникам милиции Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения, заявили адвокаты. 22 января депутаты парламента от "Единой Осетии" попросили освободить пятерых подсудимых из-под стражи "под поручительство авторитетных граждан Южной Осетии". Это вмешательство в процесс возмутило вдову Джабиева Оксану Сотиеву.

Вдова Инала Джабиева подала в прокуратуру жалобу на следователя генеральной прокуратуры Олега Техова, который 23 августа 2020 года вместе с группой захвата пришел в дом Джабиева для ареста, рассказал сам Техов.

По его словам, "Инал Джабиев не был его подследственным". "В материалах уголовного дела подробно расписано, что Инал Джабиев не был моим подследственным. Всеми его задержаниями, допросами, перемещениями занимался сотрудник ГОВД Ацамаз Наниев. Сам Наниев эти показания дает и в суде. Сотиева ознакомлена с материалами дела под роспись, однако продолжает почему-то обвинять меня", - сказал следователь корреспонденту "Кавказского узла".

На судебном заседании 25 марта Олег Техов отвечал на вопросы стороны обвинения и защиты в качестве свидетеля. Он также хотел на заседании сделать заявление в суде о защите своей репутации, однако не позволила выступить с заявлением, так как "это не было согласовано со стороной обвинения". После окончания судебного заседания между Сотиевой и Теховым произошла словесная перепалка, сообщил корреспондент "Кавказского узла" побывавший в суде. Несколькими днями позднее Сотиева подала на следователя жалобу в прокуратуру.

Судья Кокоева напомнила стороне обвинения о необходимости предоставление в суд ответов на запросы суда. В частности, на заседании 25 марта она запросила информацию о статусе Зарины Дзагоевой, проводившей экспертизу по делу Джабиева. "У нас имеется диплом специалиста врача-лечебника, врача-патологоанатома Зарины Дзагоевой, приложение о дополнительном образовании судмедэксперта от ООО "ХорзГрупп". Есть также лицензия, квитанция об оплате и приложение о лицензии от Департамента города Москва. Также имеется ответ от Минобразования РФ, что такой лицензии на ООО "ХорзГрупп" не выдавалась, а все поставленные вопросы надо адресовать в Рособрнадзор РФ. Предоставьте полную информацию суду", - попросила судья прокурора.

Зарина Дзагоева предположила, что Инал Джабиев умер от острой сердечной недостаточности, развившейся из-за полученной им травмы. Генпрокуратура Южной Осетии, основываясь на результатах российской экспертизы, назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Вдова Джабиева Оксана Сотиева отказалась верить итогам этой повторной экспертизы. Чтобы разрешить противоречие, Генпрокуратура заказала третью экспертизу, выводы которой оказались аналогичны второй.

В ответ гособвинитель Вильям Бестаев сообщил, что соответствующий запрос направлен в Департамент города Москвы и прокуратура ожидает ответ. Подсудимые также ходатайствовали о предоставлении в суд копии приказа Минздрава о принятии Зарины Дзагоевой на работу в Республиканскую больницу.

Зарина Дзагоева в ответ на просьбу корреспондента "Кавказского узла" отказалась комментировать судебный процесс и обвинения в свой адрес от подсудимых.

В ходе допроса свидетелей обвинения, судья напомнила, что процедура допроса свидетелей подходит к завершению, всего допрошено около 80 свидетелей, которых заявила сторона обвинения.

На заседании 25 марта были допрошены ряд силовиков. Так, временно исполняющий обязанности руководителя погранслужбы Валериан Алиханты рассказал в суде, что 22 августа поступило указание от вышестоящего руководства о распоряжении выделить одну комнату с постельным бельем. "23 августа в 7 часов утра доставили одного задержанного. Во дворе была машина с госномером МВД, и два сотрудника. Они одного задержанного вывели, а 24 числа привезли еще одного задержанного", - сообщил он. По его словам, после этого, поднимаясь по лестнице, "услышал слабый стон из подвального помещения". По его словам, к нему поднялся человек в маске, который пояснил, что "человеку плохо и болит спина".

Напомним, 17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на Наниева. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб его родным.

Смерть Инала Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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