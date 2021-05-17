Защита силовиков истрактовала в их пользу итоги экспертизы о смерти Джабиева

17 мая 2021, 17:20

Инал Джабиев поступил в криминальную полицию уже с травмами, и уголовное дело против полицейских надо закрыть, заявила по итогам экспертизы защита. С силовиков уже сняли одно из обвинений, но Генпрокуратура не уведомила об этом родных Джабиева, указала его вдова.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники криминальной полиции, арестованные по делу о смерти Инала Джабиева, с 9 мая по сегодняшний день проводили голодовку с требованием о встрече с депутатами и омбудсменом Южной Осетии. Они заявили, что следствие не смогло доказать их вину. Голодовка прекращена без каких-либо условий со стороны обвиняемых, врачи оценивают состояние всех шестерых как удовлетворительное, сообщила Генпрокуратура Южной Осетии.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после допроса в полиции по делу о покушении на министра внутренних дел, на пытки жаловался и задержанный с ним Николай Цховребов. В связи со смертью Джабиева были задержаны и арестованы восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Пользователи Instagram еще до завершения расследования сочли, что в числе обвиняемых окажутся рядовые сотрудники полиции, а их руководство уйдет от ответственности.

Пользователи соцсети с иронией отнеслись к голодовке силовиков

Родственники обвиняемых считают, что следствие продвигается слишком медленно. "Уже почти девять месяцев прошло с момента их (полицейских. - Прим. "Кавказского узла") задержания. Сколько бы сейчас мы ни защищали своих детей, нам никто не поверит - скажут, что мы пытаемся их прикрыть. Пусть суд рассмотрит на основании предоставленных объективных материалов, с доказательствами", - сказала мать одного из обвиняемых корреспонденту "Кавказского узла".

Читатели Instagram-паблика "ЧП. Цхинвал" скептически отнеслись к новости о прекращении голодовки. "Проголодались?" - написал vrednay119. "Проголодались, бедненькие", - сыронизировал hanstas193. "Не понял. Так у них что - голодовка, лечебное голодание, разгрузочный день или присели на диету?" - написал lev.pliev. "Наверное, они поняли, что такими маневрами ничего не добьются! Общество только посмеется над ними, и все!" - предположила dzaparovatatiana.

К 17.20 мск 17 мая эта публикация собрала 96 "лайков" и 27 комментариев. У паблика 63,4 тысячи подписчиков.

Защита настаивает на закрытии дела против криминалистов

Во время голодовки за арестантами следили врачи, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемых Икрамжан Раматов. "В начале прошлой недели я навещал своих подзащитных. Каждое утро в период голодовки их взвешивали, проверяли давление. Немного в весе, естественно, потеряли", - отметил он.

Раматов заявил, что в 12 томах уголовного дела нет ни одного факта, доказывающего причастность обвиняемых к смерти Инала Джабиева. "Обвиняемым много чего предъявляли. Мы читали 12 томов дела. Нет ни одного объективного доказательства, ни очевидцев. Обвинение основано на догадках. Пришла третья экспертиза. Ничего нового там нет, кроме опровержения результатов первой экспертизы", - сказал адвокат.

В выводах судебно-медицинской экспертизы, представленной южноосетинским экспертом Зариной Дзагоевой, говорится, что смерть Джабиева "наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы". Генпрокуратура Южной Осетии, основываясь на результатах еще одной, российской экспертизы, назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Вдова Джабиева отказалась верить итогам этой экспертизы. Из-за двух противоречащих друг другу экспертных заключений Генпрокуратура Южной Осетии назначила новую экспертизу. 2 мая ведомство отчиталось о получении результатов новой экспертизы по делу Инала Джабиева, однако не сообщило ее результаты.

В выводах третьей по счету экспертизы сказано, что телесные повреждения на теле Джабиева могли быть получены минимум за 12 часов, максимум за сутки до смерти.

"Его привезли 28 августа в 11.00 утра в криминальную милицию - он уже поступил с этими повреждениями. По ушибу легкого в обоих российских экспертных заключениях говорится, что это "сформировалось за час до смерти", то есть не нанесено за час до смерти, а именно сформировалось. Эти повреждения, которые имеют давность от трех до пяти суток, могли быть получены со стороны спины. Скорее всего, получены были эти ушибы в первые сутки, а сформировался ушиб уже к 28 августа - за час до наступления смерти", - пояснил Раматов.

Генеральная прокуратура сообщила, что согласно заключению повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы от 26 апреля 2021 года, копии которой вручены как обвиняемым и их защитникам, так и потерпевшей и ее адвокату, смерть Джабиева наступила в результате развития у него острой сердечной недостаточности по типу фатального нарушения ритма, на фоне имеющегося и длительно протекающего поражения сердца и сосудов, течение которого отягощала экзогенная интоксикация (нарушение жизнедеятельности, вызванное токсическими веществами, проникшими в организм извне). "Выявленные при судебно-медицинском исследовании представленных материалов повреждения на теле Джабиева как по отдельности, так и в своей совокупности не явились причиной смерти. Таким образом, между повреждениями, причиненными Джабиеву И.С., и наступлением смерти причинно-следственная связь отсутствует", - говорится в третьей экспертизе.

Адвокат обвиняемых раскритиковал экспертизу Дзагоевой. "Первая экспертиза проведена безумно неграмотно. Я задавал вопросы эксперту Дзагоевой на предмет наличия объективных доказательств повреждения (на теле Инала Джабиева. - Прим. "Кавказского узла"). Нет фотографий этого повреждения. Любое предположение должно быть подкреплено описанием, в данном случае фотоматериалом. Мы ставили вопрос о признании этой экспертизы незаконной", - сказал Раматов.

Он пояснил, что защита обнаружила в материалах этой экспертизы "некорректные различные дописки", "ложные показания" и даже свидетельства служебного подлога. "В результате мои подзащитные и другие обратились с заявлением возбудить против эксперта уголовное дело. Я считаю, что в этой части тоже должно быть принято законное решение. Вся суматоха - вокруг ее экспертизы. Если бы изначально она дала обоснованные выводы, наверное, не возникало бы вопросов и не проводились бы дополнительные две экспертизы. Какие бы ни были экспертизы, должны быть железобетонные показания, указывающие, кто именно совершал конкретные действия. Но таких показаний в деле нет", - подчеркнул адвокат.

Генпрокуратура не уведомила вдову о частичном прекращении следствия

Защита настаивает не только на изменении меры пресечения силовикам, но и на прекращении уголовного дела, сообщил Раматов. "Мы об этом говорим и пишем и в суд, и в Генеральную прокуратуру", - сказал адвокат.

По словам Раматова, с его подзащитных уже снято обвинение по одной из статей - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". "Ребята получили извещение от органов следствия о том, что по части 4 статьи 111 УК РФ дело прекращено", - сказал адвокат, уточнив, что остается обвинение в превышении должностных полномочий.

Родственники Джабиева неоднократно выражали недовольство ходом расследования. В январе вдова Джабиева Оксана Сотиева создала и возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии "Закон. Справедливость. Инал Джабиев". С 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года она и ее сторонники проводили на Театральной площади Цхинвала круглосуточную акцию с требованием наказать виновных в смерти Инала Джабиева и уволить генпрокурора Урузмага Джагаева. Параллельно 16 депутатов добивались отставки генпрокурора, с осени 2020 года по февраль 2021 бойкотируя заседания парламента Южной Осетии . Полномочия Джагаева истекли в апреле, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил его своим советником.

Вдова Оксана Сотиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что не получала уведомления от Генеральной прокуратуры о прекращении следствия по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

"Я знаю на уровне разговоров о том, что одна из статей в отношении обвиняемых закрыта, но официального уведомления от Генеральной прокуратуры мы не получали. Хотя должны были. Я не могу ни обвинять, ни защищать этих обвиняемых. Я тоже хочу знать имена виновных в убийстве Инала по фактам и доказательствам", - подчеркнула Сотиева.

Она отметила, что Инал Джабиев в любом случае получил смертельные травмы именно после задержания, в стенах силовой структуры. "Сотрудники это видели и принимали это как должное. Страшнее убийства может быть равнодушие", - заключила вдова.

Семья Инала Джабиева третий месяц пытается получить в Минюсте аккредитацию для приглашенного адвоката. "Мы не можем пригласить из России адвоката, потому что затягивают с его аккредитацией. Завтра опять сама пойду узнавать в Минюст, что там с этим разрешением", - рассказала Оксана Сотиева.

Напомним, что параллельно с расследованием смерти Инала Джабиева расследуется дело о покушении на министра внутренних дел Южной Осетии. Обвинительное заключение, представленное следствием в феврале, не содержит доказательств причастности Джабиева к покушению, заявила Оксана Сотиева. Родные Джабиева настаивают на продолжении расследования, хотя дело против него может быть закрыто по причине смерти.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".