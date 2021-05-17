Обвиняемые по делу о смерти Инала Джабиева прекратили голодовку

17 мая 2021, 16:20

Шестеро силовиков, обвиняемых по делу о смерти о смерти Инала Джабиева, прекратили акцию протеста, не выдвигая никаких условий, сообщила Генпрокуратура Южной Осетии.

Как информировал "Кавказский узел", сотрудники криминальной полиции, арестованные по делу о смерти Инала Джабиева, 9 мая объявили голодовку, потребовав встречи с депутатами и омбудсменом Южной Осетии. Они заявили, что следствие не смогло доказать их вину.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после допроса в полиции по делу о покушении на министра внутренних дел, на пытки жаловался и задержанный с ним Николай Цховребов. В связи со смертью Джабиева были задержаны и арестованы восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Пользователи Instagram еще до завершения расследования сочли, что в числе обвиняемых окажутся рядовые сотрудники полиции, а их руководство уйдет от ответственности.

Cегодня шестеро обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева прекратили объявленную ими 9 мая бессрочную голодовку, не выдвигая каких-либо предварительных условий и требований, отчиталась Генеральная прокуратура Южной Осетии. Врачи оценивают состояние всех шестерых как удовлетворительное.

"Как заявили обвиняемые, целью объявления голодовки было донести до общественности и потерпевших в лице семьи И.Джабиева, что они не виновны в наступлении смерти И.Джабиева. Они также заявили, что в остальном они полностью уверены в объективности следственных органов прокуратуры, беспристрастности правосудия и в Президенте РЮО", - сообщила Генпрокуратура на своем сайте.

Родственники Джабиева неоднократно выражали недовольство ходом расследования. В январе вдова Джабиева Оксана Сотиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии "Закон. Справедливость. Инал Джабиев", цель которого состоит в восстановлении справедливости и законности в регионе. В течение 82 дней - с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года - на Театральной площади Цхинвала проходила круглосуточная акция с требованием объективного расследования дела Джабиева и отставки генпрокурора Урузмага Джагаева. Шестнадцать депутатов парламента Южной Осетии добивались отставки генпрокурора, с осени 2020 года по февраль 2021 бойкотируя заседания. Полномочия Джагаева истекли в апреле, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил его своим советником.

Параллельно с расследованием смерти Инала Джабиева расследуется дело о покушении на министра внутренних дел Южной Осетии. Обвинительное заключение, представленное следствием в феврале, не содержит доказательств причастности Джабиева к покушению, заявила Оксана Сотиева.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".