Арестованные по делу Джабиева объявили голодовку

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после допроса в полиции по делу о покушении на министра внутренних дел, на пытки жаловался и задержанный с ним Николай Цховребов. В связи со смертью Джабиева были задержаны и арестованы восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Пользователи Instagram еще до завершения расследования сочли, что в числе обвиняемых окажутся рядовые сотрудники полиции, а их руководство уйдет от ответственности . Родственники Джабиева неоднократно выражали недовольство ходом расследования. В январе вдова Джабиева Оксана Сотиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии "Закон. Справедливость. Инал Джабиев", цель которого состоит в восстановлении справедливости и законности в регионе.

Как писал " Кавказский узел ", Генпрокуратура Южной Осетии, основываясь на результатах российской экспертизы, назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Вдова Джабиева отказалась верить итогам этой экспертизы. В выводах судебно-медицинской экспертизы, представленной югоосетинским экспертом Зариной Дзагоевой, говорится, что смерть Джабиева "наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы". Из-за двух противоречащих друг другу экспертных заключений Генпрокуратура Южной Осетии назначила новую экспертизу. 2 мая ведомство отчиталось о получении результатов новой экспертизы по делу Инала Джабиева, однако не сообщило ее результаты.

Силовики, арестованные по делу о смерти Инала Джабиева, в течение пяти дней отказываются от пищи и требуют встречи с депутатами и омбудсменом Южной Осетии. Они заявляют, что следствие не смогло доказать их вину, сообщила сегодня Генпрокуратура.

Сотрудники криминальной милиции, подозреваемые в превышении должностных полномочий, которые привели к смерти жителя Цхинвала Инала Джабиева, объявили голодовку, сообщила сегодня Генпрокуратура Южной Осетии. Заявление о начале голодовки Ацамаз Наниев, Сергей Козонов, Алан Багаев, Андрей Джиоев, Ирбег Сланов и Марат Хугаев направили в ведомство 9 мая. "Причину голодовки они обосновывают тем, что они содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно, за преступление, которое они не совершали", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Контроль за содержанием заключенных усилен, два раза в день их осматривает врач. Состояние одного из участников голодовки сегодня резко ухудшилось, к нему дважды вызывали скорую помощь, сообщила Генпрокуратура.

В заявлениях арестованных отмечается, что один из следователей прокуратуры, расследовавших дело Джабиева, попросил судмедэксперта выдать подложную справку о наступлении его смерти от множественных телесных повреждений. По мнению силовиков, эта справка послужила основанием для их задержания, а также спровоцировала общественно-политический кризис в республике, а они стали политическими заключенными, проинформировало ведомство.

Подозреваемые в причастности к смерти Джабиева объявили бессрочную голодовку с требованием к омбудсмену и представителям из всех фракций парламента выслушать их заявления о восстановлении прав и свобод, пишет портал "Ныхас" со ссылкой на ведомство.

Родственников арестованных 9 мая принял и.о. генпрокурора республики Магомед Багаев. "Они выдвинули требование освободить их родных, так как третья комиссионная (окончательная) судебно-медицинская экспертиза подтвердила их непричастность к наступлению смерти Джабиева", - сообщил "Sputnik-Осетия" со ссылкой на Генпрокуратуру. Также родственники подследственных возмутились, что обвиняемый в покушении на главу МВД Южной Осетии Николай Цховребов находится на свободе.

10 мая родные задержанных потребовали встречи депутатов парламента с арестованными по делу Джабиева, однако на встречу пришел только спикер парламента Алан Тадтаев, сообщило ИА "Рес".

В течение последних двух недель в Южной Осетии происходит спланированная информационная атака на эксперта Зарину Дзагоеву, чтобы добиться безнаказанности убийц Инала Джабиева, заявил сегодня в своем Facebook депутат Давид Санакоев. "В сеть попала объяснительная эксперта, на основании которой подозреваемые в убийстве тут же объявили голодовку и назвали себя политическими заключенными. Мог объяснительную в сеть "слить" кто-то, кроме людей, имевших к ней доступ, то есть сотрудников правоохранительных органов? Намерение власти было понятно с самого начала. Объявить Инала наркоманом, не допустить справедливого расследования его убийства. Если Инал умер не от побоев, то его убийцам, от рядовых до высокопоставленных, ничего серьезного не грозит. Зарина Дзагоева своей экспертизой спутала им карты, сейчас предпринимаются попытки ее дискредитировать через черный пиар. Эти попытки указывают на то, насколько руководство республики боится справедливого расследования дела", - подчеркнул депутат.

Напомним, родственники Джабиева пытались добиться отставки генпрокурора, в течение 82 дней - с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года - проводя круглосуточную акцию протеста на Театральной площади Цхинвала. Прекращая акцию, родные Джабиева заявили, что намерены дождаться решения суда. Шестнадцать депутатов парламента Южной Осетии добивались отставки генпрокурора, с осени 2020 года бойкотируя заседания. Работа парламента была парализована, но в феврале спикер парламента, воспользовавшись трактовкой законов, данной Генпрокуратурой, заявил, что заседания могут проводиться и без кворума. 16 февраля так был принят бюджет Южной Осетии на 2021 год. Оппозиция сочла проведение заседаний без кворума нарушением Конституции. 3 апреля парламент Южной Осетии освободил от должности генпрокурора Урузмага Джагаева. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил его своим советником.

Параллельно с расследованием смерти Инала Джабиева расследуется дело о покушении на министра внутренних дел Южной Осетии. Обвинительное заключение, представленное следствием в феврале, не содержит доказательств причастности Джабиева к покушению, заявила Оксана Сотиева.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".