06:19, 28 октября 2025

Приговор по делу Джабиева обжаловали осужденные и Генпрокуратура Южной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Все стороны процесса по делу об убийстве Инала Джабиева остались недовольны приговором, вслед за потерпевшими его обжаловали Генпрокуратура Южной Осетии и осужденные.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября Цхинвальский горсуд признал виновными всех обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева. Пятеро из них приговорены к срокам от трех до пяти лет заключения: трое (Джумбер Бибилов, Алан Багаев и Андрей Джиоев) арестованы в зале суда, еще двоим зачтен срок, проведенный под арестом. Двум бывшим силовикам суд назначил штрафы, от уплаты которых освободил за истечением срока давности. После оглашения приговора около 10 родственников осужденных вышли на центральную площадь в Цхинвале. Прокуратура Южной Осетии пообещала обжаловать дело. 16 октября стало известно, что приговор обжаловала адвокат семьи Джабиева.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. 

Приговор по делу Инала Джабиева не устроил все стороны, заявил 27 октября генеральный прокурор Южной Осетии Григорий Собаев в ходе совещания президента республики с силовым блоком, пишет государственное информационное агентство "Рес".

По словам Собаева, жалобы на приговор подали как потерпевшие, так и органы прокуратуры, а также сами осужденные. "То есть, приговор обжалован всеми сторонами - осужденными, потерпевшими и прокуратурой", - заявил генпрокурор.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Автор: "Кавказский узел"

