Апелляционная жалоба подана на приговор по делу Джабиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат семьи Инала Джабиева попросила Верховный суд Южной Осетии ужесточить наказание по делу о его смерти.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября Цхинвальский горсуд признал виновными всех обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева. Пятеро из них приговорены к срокам от трех до пяти лет заключения: трое (Джумбер Бибилов, Алан Багаев и Андрей Джиоев) арестованы в зале суда, еще двоим зачтен срок, проведенный под арестом. Двум бывшим силовикам суд назначил штрафы, от уплаты которых освободил за истечением срока давности. После оглашения приговора около 10 родственников осужденных вышли на центральную площадь в Цхинвале. Прокуратура Южной Осетии пообещала обжаловать дело.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным.

Представитель потерпевшей стороны по делу о смерти Инала Джабиева, Фатима Гатагонова, накануне подала в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда кассационную жалобу на приговор Цхинвальского городского суда, сообщает Telegram-канал "Сапа Цхинвал".

"В обращении к Верховному суду я попросила изменить приговор в части изменения квалификации содеянного преступления и ужесточить наказание в пределах сроков, запрошенных государственным обвинением", - пояснила Telegram-каналу адвокат.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".