×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:14, 16 октября 2025

Апелляционная жалоба подана на приговор по делу Джабиева

Похороны Инала Джабиева. Фото: http://alaniainform.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат семьи Инала Джабиева попросила Верховный суд Южной Осетии ужесточить наказание по делу о его смерти.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября Цхинвальский горсуд признал виновными всех обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева. Пятеро из них приговорены к срокам от трех до пяти лет заключения: трое (Джумбер Бибилов, Алан Багаев и Андрей Джиоев) арестованы в зале суда, еще двоим зачтен срок, проведенный под арестом. Двум бывшим силовикам суд назначил штрафы, от уплаты которых освободил за истечением срока давности. После оглашения приговора около 10 родственников осужденных вышли на центральную площадь в Цхинвале. Прокуратура Южной Осетии пообещала обжаловать дело.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. 

Представитель потерпевшей стороны по делу о смерти Инала Джабиева, Фатима Гатагонова, накануне подала в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда кассационную жалобу на приговор Цхинвальского городского суда, сообщает Telegram-канал "Сапа Цхинвал".

"В обращении к Верховному суду я попросила изменить приговор в части изменения квалификации содеянного преступления и ужесточить наказание в пределах сроков, запрошенных государственным обвинением", - пояснила Telegram-каналу адвокат.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Открытие школы имени Кадырова в Цхинвале. Фото: пресс-служба президента Южной Осетии / presidentruo.org
22:33, 19 сентября 2025
Школа имени Кадырова появилась в Цхинвале
Транскавказская автомагистраль. Фото: https://cominf.org/node/1166534982
11:44, 16 июля 2025
Отменен запрет на проезд по Транскаму
03:54, 16 июля 2025
Введен запрет на проезд по Транскаму
Транскавказская магистраль. Фото: https://south-ossetia.info/transkam-doroga-podarivshaya-zhizn/
14:09, 11 апреля 2025
Отменен запрет на проезд по Транскаму
Транскавказская магистраль. Фото: alaniatv.ru
18:40, 9 апреля 2025
Введен запрет на проезд по Транскаму
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Последние записи в блогах
Фото
11:24, 8 октября 2025
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Загранпаспорт для детей как атрибут нашей государственности
Фото
12:23, 2 октября 2025
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
На Нижнем Зарамаге открыли новый инспекционно-досмотровый комплекс
Фото
11:55, 26 июля 2025
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
2
Разбитое лицо Сталина: тенденция или аномалия
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Муса Кавраев (справа) и Шаид Жамалдаев. 15 октября 2025 г. Фото: https://t.me/parlamentchr/11801
16 октября 2025, 15:38
Коллекция наград Кадырова пополнилась орденом для служивших в Германии военных

Elina Valtonen during a protest. Photo: https://1tv.ge/
16 октября 2025, 12:50
МВД Грузии оштрафовало главу ОБСЕ за участие в протестах

At the scene. August 29, 2025. Screenshot from video https://islamnews.ru/2025/8/29/v-makhachkale-politseyskiy-stal-zhertvoy-druzhestvennogo-ognya
16 октября 2025, 10:51
Следствие признало терактом ДТП с наездом на силовика в Краснодаре

Сторонники Самвела Карапетяна у суда, 15 октября 2025 года. Кадр видео Armenia Today / YouTube
16 октября 2025, 04:41
Срок ареста Самвелу Карапетяну продлен на фоне протеста его сторонников

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше