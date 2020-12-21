Участники акции в Цхинвале установили импровизированный мемориал Иналу Джабиеву

21 декабря 2020, 04:29

С участниками акции протеста, которую проводят в центре Цхинвала родные и близкие Инала Джабиева, скончавшегося на допросе в МВД Южной Осетии, встретились местные чиновники и призвали покинуть центральную площадь, чтобы не замерзнуть. Протестующие установили фото Джабиева и зажгли свечи в его память.

Как сообщал "Кавказский узел", родственники Инала Джабиева 4 декабря организовали в Цхинвале бессрочную акцию протеста. Они требуют эффективного расследования гибели Джабиева, наказания виновных и отставки генпрокурора. 19 декабря МВД Южной Осетии объявило брата Инала Джабиева Ацамаза в розыск по делу о вымогательстве.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа задержанный скончался, а в интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Наниева, а затем отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности замглавы ведомства Андрей Цховребов. Вдова Джабиева не поверила итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. 16 декабря в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза, которую родные Инала Джабиева потребовали приобщить к делу о его смерти.

С родными и близкими Инала Джабиева, скончавшегося на допросе в МВД Южной Осетии, встретились 20 декабря уполномоченный по правам человека Инал Тасоев, министр культуры Жанна Зассеева и депутаты парламента от "Единой Осетии". По словам вдовы Джабиева Оксаны Сотиевой, депутаты предлагали им стать гарантами справедливого расследования дела, пишет "Эхо Кавказа".

"Мы не доверяем ни депутатам, ни следствию. Они предлагали нам покинуть площадь, мол, вас жалко, вы здесь замерзнете. Но речь в разговоре не зашла о том, чтобы снять с должности генерального прокурора. У нас же недоверие вызывает именно прокурор", - цитирует ее издание.

Что касается омбудсмена и министра культуры, то, по словам Сотиевой, они пообещали оказать им всяческую помощь.

Участники акции протеста в ночь с 19 на 20 декабря соорудили на площади импровизированный мемориал Джабиеву. Они установили его фотографию и зажгли свечи. При этом в нескольких метрах от него городские власти начали установку новогодней елки, информирует "Кавказ. Реалии".

Вдова Джабиева Оксана Сотиева 15 декабря сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что требования протестующих остаются неизменными - отставка генерального прокурора и наказание всех виновных в смерти Инала.

Напомним, что 6 декабря двое из восьми обвиняемых по делу о смерти Джабиева были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде.