Родные Джабиева потребовали приобщить к делу о его смерти выводы эксперта Дзагоевой

16 декабря 2020, 20:34

В прокуратуру Южной Осетии сегодня поступила судебно-медицинская экспертиза, которую родные Инала Джабиева требуют приобщить к делу о его смерти. Родные Джабиева 13-й день продолжают протесты в центре Цхинвала, требуя эффективного расследования.

Как писал "Кавказский узел", бессрочная акция протеста была организована родственниками Инала Джабиева 4 декабря. Протестующие требуют эффективного расследования гибели Джабиева после задержания силовиками. По ночам на площади остается около 30 человек, по вечерам собирается до 200 протестующих. Основные требования протестующих неизменны - отставка генпрокурора и наказание виновных в смерти Джабиева, сообщила 15 декабря его вдова Оксана Сотиева.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа Джабиев скончался. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов. Вдова Джабиева отказалась верить итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках.

Судмедэксперт Дзагоева передала окончательную экспертизу в генпрокуратуру

Судмедэксперт Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии Зарина Дзагоева передала сегодня в генпрокуратуру республики окончательную судебно-медицинскую экспертизу по делу Инала Джабиева, которую ждут протестующие. Как сообщили в пресс-службе генпрокуратуры, экспертиза поступила в канцелярию ведомства, и после регистрации она будет передана следователю Алану Бестаеву.

Вдова Джабиева Оксана Сотиева сегодня сообщила, что семья ждет заключения экспертизы именно от Зарины Дзагоевой. "Мы не будем обращаться за повторной экспертизой в российские бюро экспертиз. Местный специалист с первого дня смерти моего супруга обозначила объективную картину", - заявила Оксана Сотиева. Она добавила, что будут просить приобщить эту экспертизу к материалам уголовного дела, передает корреспондент "Кавказского узла".

Родные Инала Джабиева смогут ознакомиться с экспертизой Зарины Дзагоевой после того, как документ поступит к следователю, пояснили в пресс-службе генеральной прокуратуры, передает "Рес".

Протестующие не намерены расходиться

Сегодня – тринадцатый день акции протеста в Цхинвале. Днем на площади остается до 15 человек. Большинство собирается здесь после семи часов вечера. Те, кто здесь находится с первого дня акции, рассказывают, что днем многие участники уходят домой отдохнуть после ночи, проведенной под открытым небом на холоде. Расходиться люди не собираются.

"Мы будем находиться рядом с этой семьей до последнего. Хотя в правоохранительных органах и правительстве нас считают бездельниками, которые от избытка свободного времени тут слоняются да угощаются пирогами и горячим чаем, у нас совершенно другие мотивы. Семья Джабиевых добивается справедливого расследования и не согласна с результатами российской экспертизы", - заявил участник акции Батыр.

По словам мужчин, правоохранительные органы по одиночке задерживают участников бессрочной акции, и отвозят их на освидетельствование на наличие в крови наркотиков и алкоголя.

Участник акции Алан Бекоев недоволен, как власти относятся к протестующим. Он рассказал, что 28 августа, в день смерти Инала Джабиева, когда на площади был организован стихийный сход общественности, вышедших на акцию людей назвали "кучкой". "Сейчас нас называют «террористами». Что тут скажешь", - говорит Бекоев.

На лавочках на площади у участников акции стоят термосы с кипятком. За перегородкой из полиэтилена на газовом обогревателе всегда металлический чайник с горячей водой. Рядом самодельная керосинка - продырявленная бочка, сквозь отверстия вылезают языки пламени. Вокруг этого обогревателя по очереди греются митингующие. Пока в Цхинвале погода +7. От накрапывающего дождя участники акции укрываются шапками и капюшонами. Всю еду накрыли целлофановыми пакетами.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Цхинвале ожидается облачно, без осадков, температура воздуха +2 градуса. 17 декабря днем столбик термометра поднимется до отметки +5 градусов, пойдет слабый дождь, который усилится к ночи. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Милиционеры, которые дежурят на площади, перестали подходить к протестующим, сообщила участница акции Зарина. "Уже не подходят к нам. В первые четыре дня они были особо агрессивны. Отнимали баллоны с природным газом для обогрева. Вырывали из рук перекрытия, палатку отняли. Но люди помогают, кто как может. Знаете, как-то утром дворники подъехали на мусороуборочной машине, и в большом ведре для мусора пронесли нам тайком газовый баллон и тихо положили рядом. Дети приносили еду", - рассказала Зарина.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают дежурить у площади. Здесь примерно от 15 до 20 сотрудников ежедневно наблюдают за порядком, передает посетившая место проведения акции корреспондент "Кавказского узла".

Оксана Сотиева и мать Инала Джабиева, также находящаяся на площади, отвечают отказом на встречу и диалог с президентом и генеральным прокурором республики.

15 декабря президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что несогласие родных Джабиева с результатами экспертизы мешает передаче дела в суд. Он также выразил готовность встретиться с родными Джабиева в любое время и оплатить повторную экспертизу, если у родных есть финансовые трудности.

"Такие встречи уже были, и мы не видим результатов этих договоренностей. Нам говорят, что все виновные будут наказаны. Но до сих пор не арестован министр внутренних дел Игорь Наниев, не отстранен генеральный прокурор. Эти два руководителя силовых ведомств непосредственно знали и отдавали приказы. Сидят за решеткой сегодня только исполнители. Двое из восьми задержанных вышли на прошлой неделе из-под ареста под подписку о невыезде", - пояснила сегодня вдова Джабиева.

6 декабря двое из восьми обвиняемых по делу о смерти Джабиева были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде.

Вечером 15 декабря президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время встречи с представителями общественной организацией "Защитники Отечества" предложил выделить вдове и матери Инала Джабиева кабинет в здании администрации президента, "чтобы она не мерзла на холоде". Однако от этого предложения мать Джабиева отказалась. В генеральной прокуратуре сообщили, что "письменного несогласия на результаты российской экспертизы от потерпевшей стороны в прокуратуру не поступало".

Депутаты пытаются путем изменений в законодательство добиться отставки генпрокурора

Проект изменений в Конституцию Южной Осетии в части вынесения вотума недоверия генеральному прокурору, который разработала группа из 19 парламентариев, направлен в профильный комитет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в парламенте.

Часть депутатов парламента Южной Осетии еще 29 августа поставила ультиматум президенту об отставке генерального прокурора в связи с несоблюдением надзорных функций за допросами и избиениями Инала Джабиева, скончавшегося в здании криминальной милиции 28 августа. На фоне акции протеста, проходящей в Цхинвале, депутаты парламента подготовили проект изменения Конституции в части назначения и отставки генерального прокурора. Как рассказал ранее депутат Давид Санакоев, поддерживающий акцию протеста, 14 декабря изменения планировали внести в парламент в виде законодательной инициативы.

"По закону 1/3 часть депутатов имеет право инициировать внесение изменений в Конституцию. Статья 61 Конституции регулирует полномочия парламента, а статья 87 Конституции регулирует полномочия генерального прокурора. Вот в дополнение к этим статьям мы хотим внести изменения о вынесении недоверия генеральному прокурору. Представление на отставку генерального прокурора депутаты направляют президенту, которое он подписывает не позднее пяти дней с момента получения документа, и после этого депутаты голосуют за вынесение вотума недоверия", - рассказали в парламенте.

Там отметили, что парламентский комитет по законности и законодательству должен рассмотреть данный законопроект в ближайшие несколько дней.

На пресс-конференции в Цхинвале 15 декабря глава Южной Осетии Анатолий Бибилов раскритиковал законопроект, отметив, что подобные инициативы нарушают главный принцип работы парламента - принцип системы сдержек и противовесов.

"Принцип системы сдержек и противовесов с такими инициативами летит в пух и прах законодательными инициативами самих депутатов. Основа этого принципа заключается в том, что одна ветвь не имеет права узурпировать в своих руках власть. Президент представляет кандидатуру, и парламент рассматривает. А с инициативами депутатов выходит, что генеральный прокурор должен назначаться и сниматься депутатами, что образует полную его зависимость от парламента. Нельзя принимать законы лично против одного человека", - заявил Бибилов на пресс-конференции.