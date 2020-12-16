Вдова Джабиева настаивает на отставке генпрокурора Южной Осетии

16 декабря 2020, 03:17

Около 50 человек остались на ночь на Театральной площади Цхинвала, где проводят круглосуточную акцию протеста родные и близкие Инала Джабиева. Основные требования протестующих неизменны - отставка генпрокурора и наказание виновных в смерти Джабиева, сказала его вдова Оксана Сотиева.

Как сообщал "Кавказский узел", бессрочная акция протеста была организована родственниками Инала Джабиева 4 декабря. Протестующие требуют от Генпрокуратуры эффективного расследования гибели Джабиева после задержания силовиками. По ночам на площади остается около 30 человек, по вечерам собирается до 200 протестующих. 15 декабря президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что несогласие родных Джабиева с результатами экспертизы мешает передаче дела в суд. Он также выразил готовность встретиться с родными Джабиева в любое время и оплатить повторную экспертизу, если у родных есть финансовые трудности.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа Джабиев скончался. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов. Вдова Джабиева отказалась верить итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках.

Около 70 человек пришли на Театральную площадь Цхинвала, чтобы поддержать семью Инала Джабиева. Основными требованиям его вдовы Оксаны Сотиевой являются отставка генерального прокурора и наказание всех виновных в смерти ее мужа.

"Нам предлагают провести повторную экспертизу. И даже государство готово оплатить нам. Нам предлагают встретиться с президентом. Нас приглашают к главе государства. А почему народом избранный президент не выходит к народу? Мы просим отставки прокурора потому, что при нем объективного расследования не будет. Нам обещают, что все виновные будут наказаны. Тем не менее, мы видим, что двух подозреваемых пару дней назад выпустили. У нас бывали неоднократные диалоги как с главой государства, так и с генеральным прокурором, однако ни к каким результатам эти встречи не привели", - сказала Оксана Сотиева 15 декабря журналистам, которые посетили акцию протеста.

6 декабря двое из восьми обвиняемых по делу о смерти Джабиева были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде.

На 11-ю ночь акции на площади осталось около 50 человек. Участники акции привязали веревками к деревьям кусок полиэтилена, который используют для укрытия от ветра. Они греются у керосиновых горелок. За порядком следят около 20 сотрудников ОМОН и милиции, передает посетившая место проведения акции корреспондент "Кавказского узла".

По словам участников акции, за последние два дня «недоразумений между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов не было».