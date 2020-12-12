Депутаты призвали изменить Конституцию на фоне протеста в Цхинвале

12 декабря 2020, 21:43

В центре Цхинвала девятый день продолжается акция протеста с требованием наказать виновных в смерти Инала Джабиева. Подготовлен проект изменения Конституции Южной Осетии в части назначения и отставки генпрокурора, сообщил сторонник протестующих, депутат Давид Санакоев.

Как писал "Кавказский узел", бессрочная акция протеста была организована родственниками Инала Джабиева 4 декабря. Протестующие требуют от Генпрокуратуры эффективного расследования гибели Джабиева после задержания силовиками. Власти пытаются уговорить протестующих покинуть Театральную площадь, обещая, что расследование будет завершено в течение двух месяцев, но Джабиевы не верят этим обещаниям.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа Джабиев скончался. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов. Вдова Джабиева отказалась верить итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках.

Подготовлен законодательный проект об изменении порядка назначения генпрокурора, сообщил депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев, поддерживающий акцию протеста на Театральной площади.

"Сегодня подготовили проект по внесению изменений в Конституцию в части, касающейся назначения и освобождения от должности генпрокурора. В понедельник (14 декабря. — Прим. "Кавказского узла") мы должны внести его в парламент в виде законодательной инициативы", — процитировал Санакоева Telegram-канал "Бонвӕрнон".

В конце ноября депутаты пригласили генпрокурора Джагаева и судмедэксперта Южной Осетии Зарину Дзагоеву в парламент для обсуждения хода расследования смерти Инала Джабиева, но остались неудовлетворенными их ответами. Около 25 депутатов направили президенту обращение с требованием отставки генпрокурора республики Урузмага Джагаева, поскольку у расследования смерти Джабиева нет результатов.

Telegram-канал также разместил сегодня фотографию матери Инала Джабиева, Майи Джабиевой. "Мать Инала Джабиева прибирает Театральную площадь — место своего бессрочного пикета, откуда она никуда не уйдет, покуда убийцы ее сына не наказаны", — говорится в публикации.

Днем количество активистов доходит до 100, ночью их гораздо меньше, поскольку милиция не позволяет ни расставить палатку, ни разводить костры, а часто мешает проносить даже горячую воду. Постоянные участники акции сменяют друг друга каждые 12 часов, чтобы выспаться и согреться. Действия силовиков подверглись резкой критике со стороны блогеров, которые указали, в частности, на нарушение осетинских адатов. 10 декабря МВД Южной Осетии сняло ограничения на движение в центре Цхинвала, введенные в связи с акцией протеста, но силовики продолжили дежурить на площади.

Родные Инала Джабиева девятый день продолжают несанкционированную акцию протеста на главной площади Цхинвала, сообщило сегодня государственное информагентство "Рес".

На фотографиях, которыми сопровождается публикация, видны припаркованные на площади полицейские машины и несколько групп людей, в частности, четыре женщины, которые сидят на составленных квадратом скамейках, укрытых для тепла. С одной стороны между деревьями натянут кусок полиэтилена.

Государственные южноосетинские СМИ не освещают акцию протеста на Театральной площади, указал 7 декабря автор Telegram-канала "Площадь Свободы" Руслан Тотров, проанализировав эфир гостелерадиокомпании "Алания", национальной телекомпании "Осетия-Ирыстон" и ГТРК "Ир". Журналист Алан Тибилов уволился из ГТРК "Ир" после того, как ему не дали подготовить репортаж об акции протеста. Пользователи Facebook поддержали журналиста, указав на сервильность государственных СМИ в Южной Осетии.

Блогер Руслан Тотров в выпуске на своем YouTube-канале "Площадь Свободы" сравнил вдову Инала Джабиева Оксану Сотиеву и его мать Майю Джабиеву с жительницей Северной Осетии Земфирой Цкаевой.

"Эти две прекрасные осетинские женщины точно так же, как и Земфира Цкаева на Севере, олицетворяют неимоверную волю к справедливости и восхитительное осетинское благородство. Каждое их слово, каждый жест говорят об этом. Ничего лишнего, минимум эмоций, но слушаешь Оксану, Зифу, Майю и отчетливо понимаешь: ни при каких обстоятельствах они не свернут со своего праведного пути", — говорит Тотров на видео, опубликованном 11 декабря.

Владикавказец Владимир Цкаев скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к смерти Владимира Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, отмечается в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".