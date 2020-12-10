Силовики разблокировали улицы Цхинвала у места проведения протеста

10 декабря 2020, 14:47

МВД Южной Осетии сняло ограничения на движение в центре Цхинвала, где седьмой день продолжается акция протеста с требованием наказать виновных в смерти задержанного Инала Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", с 4 декабря на Театральной площади Цхинвала продолжается бессрочная акция протеста, организованная родственниками Инала Джабиева. Протестующие требуют от Генпрокуратуры эффективного расследования гибели Джабиева после задержания силовиками и наказания виновных. Днем количество активистов доходит до 100, ночью их гораздо меньше, поскольку милиция не позволяет ни расставить палатку, ни разводить костры, а часто мешает проносить даже горячую воду. Постоянные участники акции сменяют друг друга каждые 12 часов, чтобы выспаться и согреться. Власти пытаются уговорить протестующих покинуть Театральную площадь, обещая, что расследование будет завершено в течение двух месяцев, но Джабиевы не верят этим обещаниям.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа Джабиев скончался. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов.

МВД Южной Осетии сняло ограничения на движение в центре Цхинвала, введенные в связи с акцией протеста. "Центр города со вчерашнего вечера открыт для проезда автотранспорта. Наши сотрудники по-прежнему стоят там и обеспечивают охрану правопорядка. Ситуация в столице спокойная, утром на площади находилось несколько человек", – процитировал сообщение МВД "Sputnik-Южная Осетия".

Протестующие не собираются расходиться, заявил один из активистов. "Они (родственники Джабиева. - Прим. "Кавказского узла") ждут, что к ним выйдет кто-нибудь из представителей власти", – привело слова протестующего издание.

Действия силовиков вызвали возмущение блогеров

В случае с Иналом Джабиевым и его родственниками был нарушен и закон, и осетинские обычаи, указали авторы Telegram-канала "Ирон скептик". "Нарушают все мыслимые и немыслимые осетинские адаты, <...> не давая матери <...> Джабиева права даже на сидячий протест на площади. <...> кто же те «доблестные» представители силовых структур, которые отбирают баллон с газом у замерзающих на площади, перекрывают ближайший двор, чтобы продукты и кипяток настоящие осетинские 12-летние мужчины им не приносили? Какое подразделение? Имя, фамилия, звание, должность? Почему выполнение преступных приказов остается безнаказанным? Даже с точки зрения традиционной осетинской морали", - говорится в сегодняшней публикации канала.

Там также отмечается, что в Южной Осетии "сложился острый политический кризис". "В любом государстве подобное разрешается досрочными выборами. В любом уважающем себя государстве, в котором источником власти является народ", - заявили авторы Telegram-канала.

По подсчетам блогера Алана Парастаева, сотрудников силовых структур, которые дежурят на площади, в среднем больше, чем протестующих. "Как они объясняют себе, что они сами делают в эти зимние дни и ночи под небом Цхинвала? Кого и от чего они охраняют с «калашниковыми» наперевес?", – процитировал 9 декабря блогера "Кавказ. Реалии".

Авторы Telegram-канала "Бонвӕрнон", в свою очередь, считают, что мать Инала Джабиева, "которая вышла на бессрочный протест, чтобы добиться справедливого наказания убийц своего сына, стала символом времени в Осетии".

Вдова Джабиева Оксана Сотиева также раскритиковала действия силовиков. "Ходят разговоры, что с нашей семьей договорились, пообещали, что за два месяца расследование уголовного дела завершится, виновным дадут от 10 до 15 лет. Даже якобы пообещали установить памятник, купить в дом мебель, всячески помочь детям. В обмен нам предлагают покинуть площадь, говоря, что нас жалко. Если нас так жалко, то почему людям препятствуют в проходе на площадь, почему им не дают приносить нам кипяток? За три месяца расследования мы так и не увидели правды", - процитировала Сотиеву 9 декабря "ОсНова".

Вдова Джабиева отказалась верить итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. В конце ноября депутаты пригласили генпрокурора Джагаева и судмедэксперта Южной Осетии Зарину Дзагоеву в парламент для обсуждения хода расследования смерти Инала Джабиева, но остались неудовлетворенными их ответами. Около 25 депутатов направили президенту обращение с требованием отставки генпрокурора республики Урузмага Джагаева, поскольку у расследования смерти Джабиева нет результатов.