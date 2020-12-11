Пользователи соцсети раскритиковали государственные СМИ за молчание об акции в Цхинвале

11 декабря 2020, 20:18

Журналист Алан Тибилов уволился из ГТРК "Ир", отказавшегося от освещения акции протеста в Цхинвале, которую восьмой день проводят родственники Инала Джабиева. Пользователи Facebook поддержали журналиста, указав на сервильность государственных СМИ в Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", с 4 декабря на Театральной площади Цхинвала продолжается бессрочная акция протеста, организованная родственниками Инала Джабиева. Протестующие требуют от Генпрокуратуры эффективного расследования гибели Джабиева после задержания силовиками и наказания виновных. Власти пытаются уговорить протестующих покинуть Театральную площадь, обещая, что расследование будет завершено в течение двух месяцев, но Джабиевы не верят этим обещаниям.

Государственные Южноосетинские СМИ не освещают акцию протеста на Театральной площади, указали 7 декабря авторы анонимного Telegram-канала "Старая площадь", проанализировав эфир гостелерадиокомпании "Алания", национальной телекомпании "Осетия-Ирыстон" и ГТРК "Ир".

Журналист Алан Тибилов объявил, что 9 декабря уволился из ГТРК "Ир" после того, как "не смог" сделать репортаж об акции протеста на Театральной площади. "Хочу ответить на вопрос, который мне задают друзья и знакомые. Почему нет репортажа с площади, где проходит сейчас протест? Так вот. Мой ответ. Неправильно ли это? Конечно, неправильно. Освещение событий митинга должно быть. Задача журналиста информировать и не молчать в таких ситуациях. <...> Но, к сожалению, репортаж снять не смог, хотя и хотел. Я прошу прощения у матери Инала, с которым с детства ходили на секцию футбола. Прошу и у всех вас. Конечно, я считаю, что расследование должно проводиться честно, а срывать пакет, которым укрылись люди в холод, - это аморально", - написал Тибилов 10 декабря на свой странице в Facebook, объясняя свой уход с телеканала. К 20.18 мск 11 декабря публикация Тибилова собрала 459 отметок пользователей и 149 комментариев. "Алан, полностью тебя поддерживаю, честь и уважение не купишь. Правильно сделал, что ушел", - написал сегодня в комментариях Ацамаз Хадиков. "Алан! Настанет такой час, когда такие, как ты, будут опять в почете, в уважении, будут востребованы! <...> Трудно терять любимую работу, но прожить можно, куда хуже жить в борьбе со своей совестью... Уважаю!" - поддержала сегодня журналиста Лариса Цихиева. "Истина дороже любой зарплаты", - написал Тимур Цхурбати. "В этой сложной ситуации на нашей многострадальной земле сплоченность вокруг таких вызовов способствует отрыву от пропагандистской машины соотечественников. А еще хотелось бы, чтобы среди слуг одной из ветвей власти, ТВ, находилось больше совестливых, как Алан, что способствовало бы оздоровлению общества", - высказалась Veta Naron. Схожим образом отреагировали на увольнение и другие авторы сегодняшних комментариев: "Мое почтение", "Низкий поклон", "Молодец, Алан", "Ты настоящий человек", "Смело, достойно уважения!" Южноосетинские СМИ не пользуются доверием, указал Алан Алан. "Мне кажется, все кто живут здесь, понимают, что такое работа в госСМИ РЮО. Повестку, по большому счету, выбирают не рядовые журналисты <...>. А других, независимых СМИ у нас нет (за исключением отдельных журналистов)", - заключил он. Анонимный автор Telegram-канала "Старая площадь" назвал Алана Тибилова "одним из главных журналистов южноосетинского ТВ". "Причину он живописал сам — хотел снять репортаж с площади, но не смог, а потому просит прощения у Джабиевых и покидает телевидение. Перевожу это "не смог" на самый доступный язык: не дали, не разрешили, воспрепятствовали. Кто? Власти Южной Осетии руками и ртами руководства канала", - говорится в публикации от 10 декабря. Поступок Алана Тибилова — "замечательный урок для всех коллег по обе стороны Рокского тоннеля", считает автор "Старой площади". "Главное не оскотиниться, остаться человеком и помнить, что национальные интересы вкупе с зовом совести всегда важнее начальственных указаний", - написал блогер.

Отметим, что государственное информагентство "Рес", по состоянию на 20.18 мск 11 декабря, сообщало только о начале акции 4 декабря и цитировало релиз МВД от 5 декабря об отсутствии нарушений на Театральной площади.

Акция протеста продолжается восьмой день

Активисты остаются на площади, констатировал Мераб Пухаев, возглавивший МВД Южной Осетии после смерти Инала Джабиева и последовавшим за ним отстранением министра Игоря Наниева. "К вечеру их число увеличивается от 50 до 80 человек, но к утру остаются не более 15-20 человек, и так практически каждый день. В настоящее время там около 25 человек", - привел в 17.28 мск слова Пухаева ТАСС.

Врио главы МВД отметил, что протестующие периодически разворачивают плакаты, говорится в публикации.

Силовики несут дежурство по всему периметру Театральной площади, сообщил сотрудник пресс-службы МВД Южной Осетии Алик Джиоев. "На Театральной площади все спокойно. Сотрудники милиции несут службу. Инцидентов не было", - процитировал его сегодня "Sputnik Южная Осетия".

Днем количество активистов доходит до 100, ночью их гораздо меньше, поскольку милиция не позволяет ни расставить палатку, ни разводить костры, а часто мешает проносить даже горячую воду. Постоянные участники акции сменяют друг друга каждые 12 часов, чтобы выспаться и согреться. Действия силовиков подверглись резкой критике со стороны блогеров, которые указали, в частности, на нарушение осетинских адатов. 10 декабря МВД Южной Осетии сняло ограничения на движение в центре Цхинвала, введенные в связи с акцией протеста, но силовики продолжили дежурить на площади.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа Джабиев скончался. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов.

Вдова Джабиева отказалась верить итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. В конце ноября депутаты пригласили генпрокурора Джагаева и судмедэксперта Южной Осетии Зарину Дзагоеву в парламент для обсуждения хода расследования смерти Инала Джабиева, но остались неудовлетворенными их ответами. Около 25 депутатов направили президенту обращение с требованием отставки генпрокурора республики Урузмага Джагаева, поскольку у расследования смерти Джабиева нет результатов.