Урузмаг Джагаев стал подозреваемым по делу о смерти Инала Джабиева

12 мая 2023, 18:55

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Начато расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в связи со смертью Инала Джабиева в отношении бывшего генпрокурора Южной Осетии Урузмага Джагаева, сообщила сегодня Генпрокуратура Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура Южной Осетии отчиталась о завершении предварительного расследования по делу о смерти Инала Джабиева, отметив, что в деле могут появиться новые обвиняемые из числа высокопоставленных чиновников. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев 25 марта сообщил, что дело поступит в суд в течение месяца. Вдова Джабиева Оксана Сотиева уверена, что дело несомненно замяли бы, если бы в республике не сменилась власть. 19 апреля Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о начале расследования уголовного дела о превышении полномочий против бывшего главы МВД Игоря Наниева, в покушении на которого обвинялся умерший после допроса в полиции Джабиев. 24 апреля ведомство отчиталось о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий в связи со смертью Джабиева против бывшего сотрудника МВД Людвига Алборова, который находится в розыске по подозрению в причастности к смерти другого местного жителя.

Смерть Инала Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей. Джагаев ушел в отставку 13 апреля 2022 года в связи с истечением срока полномочий.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего генерального прокурора Южной Осетии Урузмага Джагаева, сообщила сегодня генпрокуратура Южной Осетии.

"Возбужденно уголовное дело в отношении бывшего Генерального прокурора Республики Южная Осетия, государственного советника юстиции 3-го класса Урузмага Джагаева, по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего министра внутренних дел, генерал-майора милиции Игоря Наниева", - сообщило ведомство на своем сайте. Предъявлены ли Джагаеву обвинения и избрана ли мера пресечения, в сообщении не указано.

17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на министра. Суд решил, что не было получено доказательств их причастности к покушению. Семья Джабиева будет добиваться выплаты компенсаций после того, как суд оправдал его, сказала "Кавказскому узлу" вдова Оксана Сотиева.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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