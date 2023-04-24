Силовик обвинен в причастности к смерти Инала Джабиева

24 апреля 2023, 23:25

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В превышении должностных полномочий обвиняется в связи со смертью Инала Джабиева бывший сотрудник МВД Южной Осетии Людвиг Алборов. Ранее он был объявлен в розыск по обвинению в причастности к смерти другого местного жителя.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура Южной Осетии отчиталась о завершении предварительного расследования по делу о смерти Инала Джабиева, отметив, что в деле могут появиться новые обвиняемые из числа высокопоставленных чиновников. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев 25 марта сообщил, что дело поступит в суд в течение месяца. Вдова Джабиева Оксана Сотиева уверена, что дело несомненно замяли бы, если бы в республике не сменилась власть. 19 апреля Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о начале расследования уголовного дела о превышении полномочий против бывшего главы МВД Игоря Наниева, в покушении на которого обвинялся умерший после допроса в полиции Джабиев.

17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на министра. Суд решил, что не было получено доказательств их причастности к покушению. Семья Джабиева будет добиваться выплаты компенсаций после того, как суд оправдал его, сказала "Кавказскому узлу" вдова Оксана Сотиева.

Следственным управлением генеральной прокуратуры Республики Южная Осетия 21 апреля возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника УВД города Цхинвал Людвига Алборова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ0 в отношении Инала Джабиева, сообщила сегодня генпрокуратура Южной Осетии.

"Уголовное дело было выделено в отдельное производство из уголовного дела по факту смерти задержанного Инала Джабиева", - указано в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сотрудник Управления внутренних дел Цхинвала Людвиг Алборов был обвинен в превышении должностных полномочий по делу о смерти Сармата Кумаритова. Обвинение в непредумышленном убийстве было предъявлено сотруднику Государственной службы охраны Республики Южная Осетия Алборову А. С., а Людвиг Алборов и сотрудник Управления уголовного розыска МВД Республики Южная Осетия Булат Гаглоев были обвинены в превышении должностных полномочий.

В мае 2022 года 30-летний Сармат Кумаритов был обнаружен избитым и в бессознательном состоянии на улице Коцоева. В больницу его доставили уже в коме, где он скончался, сообщил 6 марта "Спутник Осетия" в своем Telegram-канале.

Дело о смерти Кумаритова было направлено в Цхинвальский горсуд, однако Людвиг Алборов, несмотря на подписку о невыезде, скрылся. Постановлением Цхинвальского городского суда от 16 февраля он объявлен в розыск, говорится в сообщении на сайте ведомства от 6 марта.

В октябре 2022 года Цхинвальский горсуд вернул уголовное дело о смерти после допроса Инала Джабиева на дополнительное расследование в Генпрокуратуру Южной Осетии. По делу на тот момент были обвинены семь силовиков, двое из них, Алан Багаев и Ацамаз Наниев, находились под арестом. 26 октября 2022 года ведомство отчиталось о задержании пяти силовиков по делу о смерти Джабиева, которые оставались на свободе. 1 декабря 2022 года двое из обвиняемых, Багаев и Наниев, были освобождены под подписку о невыезде. В январе был задержан полковник МВД Джумбер Бибилов (также упоминался как Джемал), возглавлявший угрозыск Южной Осетии на момент смерти Инала Джабиева, в феврале стало известно, что срок ареста Бибилову продлен на два месяца. Вместе с тем сотрудник МВД Заур Гогичаев освобожден под подписку о невыезде.

Смерть Инала Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

Алан Гаглоев победил Анатолия Бибилова, который возглавлял республику с 2017 года, во втором туре выборов 8 мая 2022 года.

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