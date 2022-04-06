06 апреля 2022, 19:14
Гаглоев Алан Эдуардович
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Лидер партии "Ныхас", кандидат в президенты Южной Осетии в 2022 году, бывший кандидат в президенты в 2017 году, сотрудник КГБ Южной Осетии.
Президентские выборы
2022
16 марта 2022 года ЦИК Южной Осетии зарегистрировал Алана Гаглоева одним из кандидатов на пост президента Южной Осетии. Наряду с Александром Плиевым, наблюдатели считают его способным оседлать протестное голосование и быть поддержанным оппозицией.
2017
Алан Гаглоев был зарегистрирован как кандидат на президентских выборах 4 марта 2017 года 1.
В период острого противостояния в январе-марте 2017 года между действующим президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым и бывшим главой республики Эдуардом Кокойты, которому 4 марта 2017 года отказали в регистрации в кандидаты на должность президента, Гаглоев остался в стороне, хотя и призвал противников разрешить разногласия за столом переговоров 2.
7 апреля 2017 года Алан Гаглоев на своем официальном сайте обратился к избирателям: [К выборам] "наше общество, к сожалению, подходит очень уставшим и разобщенным. До сих пор существует угроза перехода к серьезной конфронтации. 9 апреля нам нужно забыть все обиды и раздоры и выбрать руководителя, который добьется согласия и примирения, поведет республику вперед. Нашему обществу нужно не так много - справедливость и уважение друг к другу. Но это отношение народ сперва должен почувствовать от власти. Тогда наступит порядок и спокойствие. Тогда будет развитие" 3.
Клан Гаглоевых с 1990-х годов на вторых ролях всегда присутствовал в югоосетинской политике и бизнесе. Среди его крупных представителей – бывший руководитель администрации президента Тибилова – Арсений Гаглоев, которого в июне 2016 года забраковало руководство "Газпрома".
Основным спонсором предвыборной кампании Алана Гаглоева стал Михаил Гаглоев – председатель правления "Темпбанка" 4, в котором 5 апреля 2017 года Центральный банк России ввел временную администрацию. По информации газеты "Коммерсант", "Темпбанк" в числе 70 других банков, в том числе с участием госкапитала, использовался участниками одного из крупных преступных сообществ для обналичивания денежных средств и вывода капитала за рубеж 5. В мае 2014 году санкции против "Темпбанка" ввел Минфин США, а в конце декабря 2016 года в санкционном списке оказались его руководители 6.
Согласно предварительным итогам голосования, на состоявшихся 9 апреля выборах Гаглоев получил 11,1% голосов.
Биография
Родился 6 февраля 1981 года в городе Цхинвал в рабочей семье. Сначала учился в Цхинвальской средней школе №12, а потом перешел в Цхинвальскую спецшколу "Элита", которую окончил в 1997 году.
Высшее образование получил в Юго-Осетинском государственном университете имени А.А.Тибилова, где учился на экономическом факультете по специальности "Финансы и кредит", а также в Юго-Осетинском государственном университете имени А.А.Тибилова на в юридическом факультете. Оба факультета Гаглоев окончил в 2002 году.
В 2003 году прошел курсы повышения квалификации в городе Владикавказ по Президентской программе подготовки кадров в Российской Федерации.
В 2002 года начал работать в министерстве экономического развития Южной Осетии на должность главного специалиста отдела поддержки малого и среднего предпринимательства и антимонопольной политики. В 2004 году поступил на службу в Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия, где продолжает работать до настоящего времени.
Алан Гаглоев женат, имеет двоих детей.
Примечания
- Постановление № 11/1от 4 марта 2017 года «О регистрации Алана Эдуардовича Гаглоева кандидатом на должность Президента Республики Южная Осетия» // ЦИК Республики Южная Осетия, 04.03.2017.
- Гаглоев призвал Тибилова и Кокойты сесть за стол переговоров // Спутник-Осетия, 17.03.2017.
- Обращение к народу Южной Осетии кандидата в президенты РЮО Гаглоева Алана Эдуардовича // Официальный сайт Алана Гаглоева, 07.04.2017.
- Предвыборная гонка вокруг газовой трубы // Кавполит, 23.03.2017.
- ЦБ отключил Темпбанк от системы электронных платежей // Коммерсант, 22.03.2017.
- Там же.
Автор: Кавказский Узел