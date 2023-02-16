Подозреваемый по делу Джабиева освобожден из-под ареста

16 февраля 2023, 16:04

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Сотрудник МВД Заур Гогичаев, подозреваемый по делу Инала Джабиева, освобожден под подписку о невыезде, вместе с тем бывшему главе МВД Южной Осетии Джумберу Бибилову на два месяца продлен срок пребывания под стражей. Дело о смерти Джабиева после допроса силовиками готовится к передаче в суд, сообщили в прокуратуре Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года Цхинвальский горсуд вернул уголовное дело о смерти после допроса Инала Джабиева на дополнительное расследование в Генпрокуратуру Южной Осетии. По делу на тот момент были обвинены семь силовиков, двое из них, Алан Багаев и Ацамаз Наниев, находились под арестом. 26 октября 2022 года ведомство отчиталось о задержании пяти силовиков по делу о смерти Джабиева, которые оставались на свободе. 1 декабря 2022 года двое из обвиняемых, Багаев и Наниев, были освобождены под подписку о невыезде. В январе был задержан полковник МВД Джумбер Бибилов (также упоминался как Джемал), возглавлявший угрозыск Южной Осетии на момент смерти Инала Джабиева.

Одному из задержанных по делу Инала Джабиева, сотруднику МВД Зауру Гогичаеву по решению прокуратуры 16 февраля изменили меру пресечения под подписку о невыезде. Он находился под стражей на время проведения следствия вместе с остальными сотрудниками МВД, которые проходят по уголовному делу как подозреваемые, сообщили сегодня в генеральной прокуратуре Южной Осетии.

Заур Гогичаев на момент смерти Инала Джабиева был новичком без опыта работы и без особых привилегий, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" источник в ведомстве.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд, сообщили в генпрокуратуре. "То, что дело будет передано в суд, не означает завершение расследования. В деле Джабиева будут появляться новые фигуранты, в том числе и лица, занимавшие ранее высокие должности", - говорится в сообщении на сайте ведомства

Бывшему начальнику управления уголовного розыска Южной Осетии Джумберу Бибилову, задержанному в январе этого года по делу Джабиева, срок содержания под стражей продлен на два месяца, добавили в ведомстве.