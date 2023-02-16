16 февраля 2023, 16:04
Подозреваемый по делу Джабиева освобожден из-под ареста
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Сотрудник МВД Заур Гогичаев, подозреваемый по делу Инала Джабиева, освобожден под подписку о невыезде, вместе с тем бывшему главе МВД Южной Осетии Джумберу Бибилову на два месяца продлен срок пребывания под стражей. Дело о смерти Джабиева после допроса силовиками готовится к передаче в суд, сообщили в прокуратуре Южной Осетии.
Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года Цхинвальский горсуд вернул уголовное дело о смерти после допроса Инала Джабиева на дополнительное расследование в Генпрокуратуру Южной Осетии. По делу на тот момент были обвинены семь силовиков, двое из них, Алан Багаев и Ацамаз Наниев, находились под арестом. 26 октября 2022 года ведомство отчиталось о задержании пяти силовиков по делу о смерти Джабиева, которые оставались на свободе. 1 декабря 2022 года двое из обвиняемых, Багаев и Наниев, были освобождены под подписку о невыезде. В январе был задержан полковник МВД Джумбер Бибилов (также упоминался как Джемал), возглавлявший угрозыск Южной Осетии на момент смерти Инала Джабиева.
Одному из задержанных по делу Инала Джабиева, сотруднику МВД Зауру Гогичаеву по решению прокуратуры 16 февраля изменили меру пресечения под подписку о невыезде. Он находился под стражей на время проведения следствия вместе с остальными сотрудниками МВД, которые проходят по уголовному делу как подозреваемые, сообщили сегодня в генеральной прокуратуре Южной Осетии.
Заур Гогичаев на момент смерти Инала Джабиева был новичком без опыта работы и без особых привилегий, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" источник в ведомстве.
Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.
Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".
17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на министра. Суд решил, что не было получено доказательств их причастности к покушению. Семья Джабиева будет добиваться выплаты компенсаций после того, как суд оправдал его, сказала "Кавказскому узлу" вдова Оксана Сотиева.
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Автор: Анна Джиоева источник: корреспондент "Кавказского узла"